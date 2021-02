Gli appassionati di gialli sanno benissimo che la regina incontrastata di questo genere è solo una: Agatha Christie. Tutti hanno sentito parlare dei suoi libri almeno una volta. Anche i suoi personaggi più famosi, Hercule Poirot e Miss Marple, sono parte dell’immaginario collettivo. Fin dagli anni Venti sono stati fatti adattamenti cinematografici e televisivi dei suoi libri. Più recentemente la sceneggiatrice Sarah Phelps ha lavorato a un ciclo di 5 miniserie TV davvero spettacoli, tutte basate sui racconti delle Christie. Gli amanti dei gialli non possono assolutamente perdersi queste miniserie TV.

Dieci piccoli indiani

“Dieci piccoli indiani” è una miniserie TV in 3 episodi uscita nel 2015. Questa piccola serie non ci farà staccare gli occhi dallo schermo, lasciandoci con il fiato sospeso per tutta la durata. Inoltre molti degli attori presenti sono piuttosto famosi. Per maggiori informazioni sulla trama consigliamo di leggere questo articolo.

Testimone d’accusa

“Testimone d’accusa” è il secondo episodio di questo ciclo. Esce nel 2016 ed è diviso in 2 episodi. Siamo a Londra, negli anni Venti. La ricca Emily French viene assassinata in casa sua e tutti gli indizi portano a un unico colpevole: Leonard Vole, il suo giovane amante ed erede. Ma l’unica che può scagionare l’uomo è Romaine, sua compagna e convivente.

Le due verità

“Le due verità” è uscito nel 2018 ed è nuovamente suddiviso in 3 episodi. Questa miniserie ha inizio nel 1954 con l’assassinio di Rachel Argyll nella casa con cui vive con il marito, i 5 figli adottivi e la cameriera. Dell’omicidio è incolpato il figlio Jack, che tuttavia si dichiara innocente. Il ragazzo però viene ucciso in prigione prima di essere processato. Un anno e mezzo dopo improvvisamente spunta un testimone che può fornire un alibi a Jack.

La serie infernale

"La serie infernale" esce nel 2018 ed è nuovamente suddivisa in 3 episodi. Siamo nel regno Unito, anni Trenta. Il protagonista è Poirot, interpretato da John Malkovich. Il famoso investigatore si trova alle prese con un serial killer che si firma A.B.C.. Unico indizio: una guida ferroviaria ritrovata su ogni scena del crimine.

Un cavallo per la strega

Terminiamo questo ciclo con il quinto e ultimo titolo “Un cavallo per la strega”, uscito nel 2020 e diviso in 2 episodi. L’antiquario Mark Easterbrook, la cui giovane moglie Delphine è morta da un anno, è convocato dalla polizia in seguito al ritrovamento del cadavere di Jessie. La donna aveva con sé una lista di nomi, tra cui quello di Mark. Ma molte di quelle persone sono già morte e anche gli altri nomi stanno diventando cadaveri.