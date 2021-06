A volte capita di recarsi al cinema alla ricerca di quel particolare film capace di farci correre un brivido di spavento lungo la schiena. Per questo motivo ci si innamora dei film gialli più intricati e sanguinosi, dimenticandosi spesso che la realtà supera la fantasia.

Il mondo reale è ricco, infatti, di storie macabre e misteri che sono stati risolti solamente dopo lunghe e difficili investigazioni. Ecco perché gli amanti dei gialli a tinte fosche non dovrebbero perdersi questi bellissimi documentari. Scopriamo subito a quali documentari Tv ci riferiamo.

Due storie vere che hanno sconvolto il Mondo

Gli amanti della tecnologia e degli effetti che può avere sulle persone non potranno non appassionarsi guardando il documentario “Dont F***k with Cats”. Tutto inizia con un video diffuso su internet di un giovane ragazzo che fa del male a due piccoli gatti.

Un gruppo di utenti indignati inizia a dare la caccia al criminale, senza sapere di trovarsi di fronte ad un mitomane in cerca di notorietà. Si assiste così ad un’escalation, che ci porta quasi a vedere la genesi di un serial killer. Un documentario capace di colpire profondamente e far rimanere svegli durante la notte.

Gli amanti della storia non potranno invece perdersi il documentario “Il boia insospettabile”. Saremo così catapultati in una vicenda che ha inizio negli anni negli anni ’80 e ha come protagonista un anziano immigrato ucraino in America. Ad un primo sguardo John Demjanjuk sembra una persona normalissima. Padre di famiglia, impiegato alla Ford e benvoluto dalla comunità, John sembrava destinato sembrava veramente il tipico e affidabile vicino di casa.

Eppure tutto cambia quando costui viene accusato di essere in realtà Ivan il Terribile, sadico guardiano del campo di concentramento di Treblinka. Portato di fronte ad un tribunale israeliano, l’anziano ucraino si difende sostenendo di essere vittima di uno scambio di identità. Dove è la verità? Povero immigrato o criminale di guerra sotto mentite spoglie?

