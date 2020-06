Viene dall’Umbria l’idea di allestire un’intera parete del supermercato per i cibi dedicati agli intolleranti alimentari. Così, con la scritta “alimenti senza …” si è inteso riservare un’intera area ai prodotti gluten & sugar free, ma anche senza amidi, senza lieviti, aproteici, delattosati e chi più ne ha più ne metta. Una vera e propria “riserva di caccia” per chi deve seguire una ferrea dieta alimentare. Vediamo quindi di approfondire perché gli alimenti salvavita per alcuni possono essere consumati da tutti.

Gli alimenti senza glutine

Il presente focus intende concentrarsi su una specifica categoria di consumatori, ogni anno in crescita esponenziale. Vale a dire, quella delle persone affette da celiachia, e per le quali il glutine rappresenta una sorta di veleno allo stato puro. Non a caso, sono ormai anni che molto aziende hanno preso a sfornare prodotti di panetteria “gluten free” o senza glutine. Il giro di affari che ruota attorno agli alimenti contrassegnati con la spiga di grano sbarrata, è in rapidissima crescita.

Basti solo pensare che, ad oggi, sono state individuati ben quattro tipi di celiachia: da quella tipica, a quella atipica, fino alla silente e potenziale. Il punto è che si può essere predisposti alla celiachia, ma svilupparla solo una volta in là con gli anni. Questo focus nasce dalle controversie nate a seguito delle notizie diramate, secondo cui gli alimenti per celiaci sarebbero assolutamente sconsigliati per il popolo dei “sani”.

La posizione dell’Associazione italiana celiachia

La discesa in campo dell’AIC, associazione italiana celiachia, è stata sicuramente di rassicurazione per tutti. Forti dell’autorevole parere dell’associazione, si può affermare che i cibi senza glutine possono essere tranquillamente consumati da chiunque. Lo studio aggiornato, portato avanti in Italia, sarebbe quindi servito a fare chiarezza su un punto di cruciale importanza. Per cui il paventato rischio che gli alimenti deglutinati sarebbero troppo ricchi di grassi e zuccheri, non sembra quindi avere ragione di esistere.

Gli alimenti salvavita per alcuni possono essere consumati da tutti?

E’ pur vero però che agli alimenti privi di glutine, non si può nemmeno attribuire un ruolo che non hanno. Sono infatti in molti a ritenere che, ad esempio, le basi delle pizze senza glutine risultino molto più digeribili. Cosa sicuramente vera, ma maggiore leggerezza non vuol dire anche prodotto dietetico. Per cui, stando a quanto dichiarato dal Presidente AIC, “Gli alimenti per celiaci non devono essere demonizzati, ma nemmeno inseriti nella dieta pensando che siano più salutari o perfino dimagranti. Sono sostanzialmente sovrapponibili”.