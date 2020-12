Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La menopausa è un momento di importanti cambiamenti per ogni donna. Si assiste, infatti, ad importanti cambiamenti ormonali e nel metabolismo. Per questo motivo è importante stare attenti agli alimenti che si portano in tavola. Ecco perchè oggi analizzeremo gli alimenti salva salute per le donne in menopausa.

Menopausa e metabolismo

I cambiamenti ormonali alla base della menopausa femminile portano delle conseguenti variazioni nel metabolismo corporeo. Si assiste, infatti, ad una progressiva perdita di massa magra nel corpo femminile e ad un aumento della massa grassa. Questo cambiamento è conseguente alle diverse funzioni che il corpo si aspetta di supplire nel corso del tempo. La massa magra è, infatti, collegata allo svolgimento di attività fisica, mentre quella grassa no.

Cambiamenti a tavola

I fattori prima spiegati sono alla base della riduzione dell’appetito nelle donne che entrano in menopausa.

È, però, importante fare attenzione a cambiamenti drastici sulla tavola. Se, infatti, è vero che si ha un indebolimento della massa magra femminile, è anche vero che lo stesso procedimento vale per la struttura ossea.

Tutte le donne che volessero rimanere magre, una volta entrate in menopausa, non dovrebbero, quindi, assolutamente eliminare alimenti ricchi di calcio. Tra questi i più importanti e comuni sono sicuramente, ma non solo, il latte e i prodotti derivati.

Vitamina D e omega 3

Con il cambiamento del metabolismo durante la menopausa si tende progressivamente a perdere la capacità di assorbimento della vitamina D.

Questa vitamina viene assorbita particolarmente attraverso l’esposizione al sole, ma vi sono anche dei cibi che ne sono ricchi. Tra questi sicuramente spiccano le uova e lo sgombro, come anche il salmone. Quest’ultimo alimento è inoltre pieno di omega 3, acidi necessari alla tutela del sistema cardiovascolare e precisamente del cuore.

Detto questo, abbiamo analizzato, dunque, gli alimenti salva salute per le donne in menopausa.