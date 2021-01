L’importanza della colazione è riconosciuta da tutti gli esperti. Medici, nutrizionisti e professionisti dell’alimentazione concordano sul fatto che scegliere i giusti alimenti per il primo pasto della mattinata è fondamentale per impostare tutta l’agenda alimentare della giornata.

Ma ci sono alcune convinzioni, che vengono da abitudini consolidate ormai in anni, che vanno scardinate. Cibi che tutti mangiano a colazione e che fanno più male che bene. E che sarebbe meglio conoscere e imparare ad evitare per lasciare solo quelli più efficaci, nutrienti e importanti per l’organismo.

Errori frequenti e convinzioni sbagliate

Scopriamo quali sono gli alimenti perfetti per una colazione sana, leggera e che aiuta a dimagrire, sfatando alcuni miti.

I cereali, ad esempio, sono un classico alimento ‘da colazione’ che si vede pubblicizzato ovunque. E spesso lo si acquista e lo si consuma col latte, alla mattina, convinti di star mangiando sano e bene. Niente di più sbagliato! Gli esperti consigliano infatti di evitare quelli non integrali, spesso pieni di zuccheri indesiderati. Vanno evitati anche cibi pieni di addensanti e conservanti come muesli e barrette. Bene invece l’abbinamento con una tazza di latte.

Chi non si concede una bella tazza di caffè, ogni mattina, magari con un paio di biscotti? Niente di male nella moka fatta in casa, meglio se senza zucchero – o al massimo mezzo cucchiaino – ma per i biscotti, sarebbe opportuno sostituirli con delle mandorle o una fetta biscottata. Questo servirà a evitare di gonfiarsi inutilmente e manterrà più a lungo la sensazione di sazietà.

E che dire del cappuccino con cornetto al bar, classica colazione all’italiana? Ebbene, a livello di calorie è come mangiare un bel piatto di pasta condita. Sarebbe meglio limitarlo ai soli weekend, per aiutarsi a perdere un po’ di peso!

Gli alimenti perfetti per una colazione sana, leggera e che aiuta a dimagrire

Un altro ‘mito della colazione’ da sfatare è quello dei succhi di frutta, frullati e centrifughe. Partiamo dal presupposto che quelli confezionati, di solito, sono pieni di zucchero e calorie inutili. Decisamente meglio spremere un paio di arance in casa, che hanno anche la giusta quantità di fibre tale da mantenere sazi per il resto della mattinata. Ottimi poi frutta e centrifugati, ma è sempre meglio abbinarli a un po’ di latte o yogurt per non soffrire la fame e offrire al corpo tutto ciò che gli occorre!