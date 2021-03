In una società frenetica come quella odierna, spesso il tempo di preparare pranzi e cene è veramente poco. Capita spesso infatti di tornare stanchi dal lavoro e, dopo essere stati affaccendati tutto il giorno, c’è davvero poca voglia di mettersi ai fornelli.

Tuttavia a toglierci dagli impicci, ma dando comunque qualità e bontà ai nostri piatti, possiamo ricorrere all’utilizzo di cibi in scatola. Sono cibi pronti all’uso, che in seguito a cotture vengono poi sigillati all’interno di un contenitore ermetico. La loro durata va da 1 a 5 anni.

Sono il nostro jolly che permette di creare piatti salutari e appetitosi in men che non si dica. Essi ci aiutano nella preparazione di numerosissime ricette.

Ecco una lista dei cibi inscatolati più utili in dispensa, gli alimenti indispensabili che non devono mai mancare in cucina per risparmiare tempo.

Legumi

Avere scorte di ceci, fagioli e lenticchie già pronti ci permette di creare piatti salutari e di non rinunciare ad una fonte essenziale per il nostro benessere come i legumi, per mancanza di tempo. Essi possono essere utilizzati sotto forma di zuppe, oppure per condire primi piatti, ma anche da aggiungere alle insalate o per preparare salse come l’hummus per aperitivi fast ma golosi.

Pomodori pelati

È possibile sceglierli già pronti in sugo oppure anche a pomodorini interi. Così da creare ragù, parmigiane di melanzane e zucchine in tempi ridottissimi.

Tonno

Il tonno in scatola, ci salva spesso in moltissime occasioni. Ottimo come fonte proteica da addizionare alle insalate o per creare un primo piatto veloce e appetitoso. Da preferire quello a ridotto contenuto di sale.

Mais

Pratico e salutare da aggiungere ad insalate, ma anche come aperitivo light in terrazza. Fare attenzione però ai conservanti e al glucosio aggiunto a questo alimento. Per cui prima di acquistarlo è bene leggere con attenzione le tabelle nutrizionali e gli ingredienti.

Olive tostate

Indispensabili per chi va di fretta, infatti questo alimento non dovrebbe mai mancare in dispensa. Perché aggiunge un tocco in più ad ogni piatto che dà sapidità e bontà.

Latte di cocco e latte condensato

Questo alimento ci permette di creare ricette dolci in un baleno. Da preferire anche per chi presenta intolleranza al lattosio o per i vegani. Può essere utilizzato come la panna fresca da montare. Ma anche addizionato a piatti salati. Il latte condensato è ottimo per sfornare dolci o per preparare dessert al cucchiaio.

L’intento di questa mini guida era quello di rendere noti gli alimenti indispensabili che non devono mai mancare in cucina per risparmiare tempo, al fine di salvare la nostra tavola con prodotti pratici e pronti all’uso.

Tuttavia il consiglio è quello di non abusarne perché il consumo di cibo in scatola presenta numerose controindicazioni, in quanto ricchi di conservanti, sale e zuccheri nonché di prodotti chimici. È però possibile ridurre i rischi leggendo con cura le etichette in modo da preferire quelli con meno ingredienti possibile e più salutari.