A tutti noi è capitato di aprire il frigo e trovarvi degli alimenti che stanno per scadere. Solitamente le alternative sono tre: mangiarlo subito, metterlo in freezer o gettarlo via.

Esiste però una quarta via che ci permette di preservare i cibi senza congelarli e ridurre così lo spreco alimentare. Ecco perché oggi parleremo dei vantaggi e degli svantaggi del sottovuoto, una tecnica di conservazione spesso fin troppo sottovalutata.

Sottovuoto: come funziona e perché conviene

Il processo di conservazione sottovuoto permette di allungare la vita degli alimenti e di mantenerne inalterate le qualità organolettiche.

Il suo funzionamento si basa sull’eliminazione dell’aria presente nei contenitori di plastica attraverso l’ausilio di un dispositivo apposito. In questo modo è possibile fermare il processo di ossidazione degli alimenti e impedire la formazione di batteri aerobici.

Allo stesso tempo è possibile ridurre il volume di molti alimenti, rendendoli maggiormente gestibili in frigo. Questo procedimento presenta però anche un “malus”, quello della formazione di batteri anaerobici quando non mangiati in tempo.

Per questo motivo è importante capire quanto tempo possono resistere i cibi conservati sottovuoto in frigo.

Gli alimenti durano più del doppio se li conserviamo in questo modo

Analizziamo subito, allora, quanto possono durare i cibi messi sottovuoto quando trattati adeguatamente e conservati in frigo.

La carne fresca riesce a resistere fino a cinque giorni quando conservata sottovuoto in frigorifero, contro i canonici due. Questo vale per ogni tipologia di taglio. Ma non per il macinato, che tende ad avere tempi di conservazione più brevi.

Il pane può essere conservato sottovuoto fino ad una settimana senza diventare duro o perdere le sue qualità naturali.

I salumi affettati possono essere conservati sottovuoto in frigorifero fino ad un massimo di 4-5 mesi.

Per quanto riguarda i formaggi, il tempo di conservazione dipende dalla stagionatura del prodotto. Alimenti freschi possono essere conservati in frigo in condizioni ottimali per un massimo di due settimane. Al contrario, prodotti stagionati riescono a resistere anche cinque mesi se conservati con cura.

In conclusione, è importante ricordare di prestare attenzione durante il processo di chiusura delle buste affinché tutta quanta l’aria venga aspirata. Una busta chiusa male, infatti, può portare ad un veloce decadimento dei cibi, con conseguente formazioni di culture batteriologiche dannose.

Detto questo, abbiamo spiegato perché gli alimenti durano più del doppio se li conserviamo in questo modo.