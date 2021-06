Oramai siamo in estate e soprattutto nei weekend ognuno di noi si concede qualche giorno al mare. Chi non ha troppi giorni a disposizione da trascorrere in vacanza preferisce il “mordi e fuggi” a mare. Perciò, prima di partire la domanda che si fanno tutti è la seguente: quali sono gli alimenti da portare in spiaggia senza paura sfruttando l’eccezionale borsa frigo? Può sembrare una domanda molto banale ma invece non lo è minimamente perché bisogna preparare l’occorrente con attenzione.

Come preparare la borsa termica

Di borse termiche ce ne sono di varie dimensioni, perciò, anche le famiglie più numerose possono sfruttare questa opportunità per portare cibo sotto l’ombrellone. Il primo consiglio è di non esagerare a riempire la borsa ma di inserire solo cibo e bevande veramente necessarie.

Diversamente non resta che acquistare gli alimenti presso uno dei lidi ubicati in spiaggia.

Come preparare la borsa frigo

Per tenere cibo e bevande fresche per tutto il giorno bisogna riempire la borsa termica con le tavolette di ghiaccio. Ora è il momento di scegliere cosa mettere materialmente nella borsa senza strafare. Bisogna utilizzare contenitori con chiusura ermetica oppure barattoli con coperchio. Il consiglio principale è di preparare monoporzioni in modo che ognuno mangia quando vuole e non c’è la necessità di dividere con gli altri. Non deve mancare l’acqua in bottiglia, buste per raccogliere i rifiuti, posate e tovaglioli.

Quale cibo portare in spiaggia

Con i nostri Esperti abbiamo fatto una selezione di cibi da portare in spiaggia. Sicuramente è conveniente portare insalate fredde a base di pasta, farro, riso oppure con verdure crude come pomodorini, carote e zucchine e legumi.

Per comodità, invece, molti preparano dei gustosi panini con tonno e pomodoro, formaggio oppure con arrosto di pollo o tacchino. Raccomandiamo di scegliere pane abbastanza resistente in modo da conservare la fragranza sotto l’ombrellone perciò non usare mai pancarrè, pane da hamburger oppure panini all’olio. Utilizzando i panini si può dare sfogo alla creatività per come farcire. Infine, attenzione a cosa mettere intorno al panino per farlo conservare bene: serve carta da cucina oppure stagnola.

La frutta non deve mancare

Nella borsa frigo c’è ancora spazio per qualche altro alimento. La frutta è necessaria perché aiuta a reidratare, ma garantisce contemporaneamente una buona dose di zuccheri naturali. Il cibo ideale da sgranocchiare durante la giornata lontana dal pasto principale. Sono questi gli alimenti da portare in spiaggia senza paura sfruttando l’eccezionale borsa frigo.