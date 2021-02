Un italiano su due soffre di mal di testa. Quasi il 70% delle nostre compagne, madri e figlie ne patisce in maniera sistematica. Dati importanti, che ci devono far riflettere e che non possono non tenere conto dell’importanza dell’alimentazione. Quali sono gli alimenti che favoriscono il mal di testa, ma anche attenzione a come mangiamo e cuciniamo. Vedremo, infatti assieme ai nostri Esperti di salute e benessere della Redazione i fattori scatenanti legati alla nostra tavola. Dalle intolleranze alle cotture: un mondo variegato, con cause alle volte impensabili.

Gli alimenti che provocano il mal di testa

La tiramina è un composto presente in molti dei nostri cibi che scatena il mal di testa. Dove la troviamo? Ecco la lista dei suoi cibi più comuni:

caffè;

bevande alcoliche;

minestre e zuppe inscatolate e in busta;

cioccolato;

crostacei;

funghi e pomodori;

frutti di bosco;

pesce azzurro;

carni lavorate.

Se in questa lista troviamo alcuni dei nostri cibi preferiti e soffriamo di mal di testa, eccone spiegati i motivi.

Attenzione però anche a come cuciniamo

Non sono solo gli alimenti che favoriscono il mal di testa, ma anche le abitudini a tavola e ai fornelli. Senza saperlo, ma alcune nostre pratiche ai fornelli potrebbero causa inattesa. Vediamole assieme. Gestione scorretta delle abitudini alimentari significa:

mangiare troppo e troppo tardi, poco prima di coricarci;

masticare poco e male e ingurgitare velocemente;

friggere con olio di scarsa qualità;

abusare di cibi pronti industriali;

essere intolleranti e non saperlo, ad esempio al glutine.

Tutte queste attività possono incidere negativamente sulla nostra digestione e ripercuotersi, parallelamente provocando mal di testa.

I cibi che prevengono il mal di testa

Di contro, è bene dare un’occhiata ai cibi che prevengono il mal di testa, grazie alla ricchezza di sostanze antinfiammatorie e antispasmodiche:

legumi;

cereali;

verdure con foglia;

peperoni e zucchine;

orzo e grano saraceno;

cetrioli e ravanelli;

agrumi;

uva;

mele;

pesche;

meloni.

