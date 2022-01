Voglia di un dolce diverso e soprattutto facile, veloce e con pochissimi ingredienti? Con questa ricetta possiamo cimentarci in una preparazione lampo per un dolce davvero goloso e leggero come una nuvola.

Un dessert dell’ultimo minuto per una dolce pausa golosa da far saziare in un battibaleno senza utilizzare lievito e neanche farina. Una nuvola soffice da poter consumare farcita con tante creme golose e in ogni momento tra una pausa e l’altra accompagnato da qualsiasi bevanda di nostro gradimento.

Tutti lo chiamano Cloud Bread proprio per la sua sofficità

Vediamo perchè gli albumi avanzati valgono oro per creare questo morbidissimo e golosissimo dolce fatto di soli 3 ingredienti e pronto in 5 minuti . Questo buonissimo dolce può essere preparato in un solo step con l’aiuto delle fruste elettriche, fondamentali per la perfetta riuscita dello stesso.

La consistenza si può paragonare proprio ad una nuvola, soffice e leggera. Non a caso l’intero dolce apparirà proprio bianco e spumoso. Si possono creare tante versioni oltre alla classica, aggiungendo un po’ di cacao o un pizzico di colorante per dare un tocco sfizioso ed invitante. In questi casi, quest’ultimo ingrediente è preferibile aggiungerlo alla fine per evitare di smontare le uova.

Ingredienti

180 gr di zucchero;

9 albumi d’uovo;

90 gr fecola di patate o amido di mais.

Gli albumi avanzati valgono oro per creare questo morbidissimo e golosissimo dolce fatto di soli 3 ingredienti pronto in 5 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente e versando tutti gli albumi in una ciotola montandoli a neve con l’aiuto delle fruste elettriche. Quando gli albumi avranno raggiunto una consistenza spumosa, aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare fino a quando gli ingredienti saranno ben amalgamati.

Successivamente aggiungere l’amido di mais o la fecola di patate e mescolare ancora per qualche minuto fino al completo assorbimento. Nel caso si volesse aggiungere una spolverata di cacao o un po’ di colorante, è questo il momento giusto.

Infine versare l’impasto ottenuto in una teglia rivestita da carta da forno e dare la forma che più si preferisce in quanto la consistenza lo permette. Infornare per circa 25 minuti a 200°C e non appena inizierà a prendere colore la cottura sarà terminata.

Letture consigliate

Non la solita pennetta ma questa con una spruzzata di alcol che rallegrerà questi giorni di grandi abbuffate delle feste