Potrebbe capitare, recandosi semplicemente a fare la spesa, di trovarsi in una situazione molto imbarazzante. Quella in cui si viene invitati a mostrare il contenuto della propria borsa. Al di là della motivazione per cui ciò accade, sarebbe utile conoscere la risposta alla domanda “gli addetti del supermercato possono perquisire?”.

Perché ci viene chiesto di aprire la borsa in un supermercato

Quando ci si trova in un negozio, e il supermercato è proprio questa fattispecie, ci si potrebbe sentir chiedere di mostrare il contenuto della propria borsa. Questo può avvenire fondamentalmente per due motivi che possono capitare a chiunque.

Nel primo caso può accadere che passando accanto ad un metal detector si senta suonare l’allarme. Spesso si tratta di falsi contatti. Ma per sincerarsi che non si sia prelevato qualcosa dal negozio il titolare, o i suoi addetti, potrebbero chiedere un controllo.

Nel secondo caso, ancora più vago e discutibile, si può essere invitati ad aprire la borsa per dei controlli a campione. Questo può essere chiesto anche da un’eventuale guardia giurata che si trovi ad operare all’interno o nelle immediate vicinanze dell’uscita.

Quanto è lecito questo comportamento? È permesso o ci sono dei veti? E il fatto che venga chiesto da un uomo in divisa cambia le cose? In sostanza, qual è la risposta alla domanda “gli addetti del supermercato possono perquisire?”.

Chi può fare cosa

La risposta è no, senza mezzi termini. Il motivo risiede nella legge. La richiesta di aprire la borsa per mostrare i propri effetti personali, infatti, è configurata legalmente come una perquisizione.

Infatti, solo “gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato”.

Da questa definizione si comprendono due cose: innanzitutto si deve sospettare un reato, in questo caso un furto.

In secondo luogo, però, solo e soltanto un ufficiale di polizia giudiziaria può effettuare la perquisizione. Quindi semmai l’addetto del supermercato dovrà chiamare le Forze dell’Ordine.