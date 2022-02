L’ultima volta che abbiamo comprato un televisore, abbiamo probabilmente passato molto tempo a riflettere sul prezzo, le caratteristiche tecniche e la dimensione. Abbiamo fatto bene, perchè una TV può avere un costo anche elevato ed è importante fare la scelta giusta, non è qualcosa che possiamo cambiare una volta al mese.

Dopo aver fatto il nostro acquisto, ed aver portato a casa il televisore, dobbiamo renderci conto che bisogna prendersene cura per poter godere al massimo dei suoi colori e della sua alta risoluzione.

In particolare, è bene che la puliamo abbastanza di frequente, soprattutto se tende a impolverarsi o se per sbaglio la macchiamo.

La maggior parte dei televisori oggi hanno schermi LCD o OLED, e richiedono una certa cura quando li puliamo. Un vecchio televisore a tubo catodico era più semplice da pulire: bastava uno straccio, magari un po’ umido, e il gioco era fatto.

Con le TV moderne, invece, bisogna fare più attenzione. Vediamo, dunque, gli accorgimenti e i prodotti da usare, così da avere sempre un televisore pulito senza ovviamente far danni.

I consigli da seguire

La prima cosa da fare è assicurarsi di avere il panno giusto per pulire: l’ideale è usare la microfibra. Questo materiale è il migliore per evitare qualunque graffio sullo schermo. Evitiamo invece assolutamente tovaglioli di carta e qualunque materiale che potrebbe graffiare lo schermo.

Il materiale non è l’unica cosa importante. Anche la pressione che effettuiamo durante la pulizia è fondamentale. Cerchiamo di non premere troppo, o rischiamo di “bruciare” dei pixel. Come alcuni sanno, lo schermo è composto di tanti piccoli quadratini, detti appunto pixel, che compongono le immagini. Se alcuni di questi si bruciano, la parte di schermo colpita si spegne e, al posto delle immagini, vediamo solo puntini neri. Evitiamo questo problema pulendo con delicatezza.

Gli accorgimenti e i prodotti da usare per pulire il televisore senza fare danni

Se lo schermo ha qualche macchia, probabilmente un panno non servirà, e dovremo inumidirlo per pulirlo bene. La cosa fondamentale è usare gli ingredienti giusti: possiamo ad esempio usare acqua distillata, ma non spruzziamola direttamente sullo schermo. Mettiamola prima sul panno e poi passiamo delicatamente il panno per bagnare leggermente la TV.

Noi, in realtà, consigliamo di seguire la strada più sicura, anche se più costosa: acquistare prodotti appositi in un negozio specializzato. Facciamoci consigliare dagli esperti in negozio, spiegando che tipo di televisore abbiamo. Loro sapranno consigliare il miglior prodotto possibile.

