Esistono capi e accessori di una donna a cui un uomo non sa resistere. Addirittura si può farne una lista e selezionare quelli che maggiormente colpiscono il genere maschile. Scegliere con attenzione il proprio vestiario è importante per prendersi cura di sé e valorizzarsi. Inoltre, può accadere che ogni tanto l’acquisto ricada su un determinato oggetto particolarmente amato dal partner. Per questa ragione è bene conoscere ciò che gli uomini amano di più e considerano sexy.

Indossando uno di questi capi d’abbigliamento, una donna ha molte chance di mettere a segno la conquista che si è prefissata. Scoprire alcuni di questi potrà davvero sorprendere, ma la conseguenza sarà la corsa all’acquisto. Ecco gli accessori inaspettati delle donne per conquistare gli uomini a colpo sicuro.

Occhiali, cappelli e camicette

Il primo non è proprio un accessorio: gli occhiali da vista. Un uomo ritiene sexy gli occhiali da vista per l’aria intelligente che possono fare assumere. Diventare “la maestrina” colpisce l’immaginario maschile e fa perdere la testa. Lo stivale aggiunge a una donna quel tocco di aggressività che gli uomini amano. Gli stivali sopra il ginocchio in particolare appaiono agli occhi maschili provocanti perché valorizzano la gamba. Il berretto da baseball è un accessorio generalmente maschile. Se indossato da una donna le attribuisce un aspetto tranquillo, amichevole, sportivo, quasi androgino. Gli uomini lo trovano molto sexy.

Acconciare i capelli lunghi in una coda di cavallo è un dettaglio amato dagli uomini. Questo permette di scoprire il collo e il volto e valorizzarli. Le parigine sono calze la cui lunghezza arriva sopra il ginocchio. In questo modo la coscia resta scoperta e invita l’uomo alla scoperta. È facile però risultare volgari, per questo è necessario scegliere una calzatura adatta, mettere dei collant sotto e un abito non troppo corto.

Maglioni larghi e magliette sportive sono l’emblema di una donna maschiaccio che gli uomini trovano intrigante. Il maglione largo nasconde le curve e dà spazio alla fantasia. La maglietta della squadra del cuore è un pegno d’amore, così come indossare la maglietta del proprio uomo.

Infine, gli uomini amano la semplicità di un volto acqua e sapone, di un paio di scarpe da ginnastica e dei jeans aderenti. Gli accessori inaspettati delle donne per conquistare gli uomini a colpo sicuro: provare per vedere il risultato.