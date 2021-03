Proprio ieri abbiamo dato degli utilissimi suggerimenti su come poter essere sexy e femminile anche con un taglio corto di capelli. Nello specifico, ci siamo concentrati sul make-up. Oggi proseguiamo il discorso, suggerendo gli accessori che bisogna assolutamente avere se si ha questo taglio di capelli.

Iniziamo da una semplice premessa: abbondare con gli accessori. Ma vediamo insieme quelli più giusti!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Orecchini

Con i capelli corti gli orecchini possono diventare dei protagonisti assoluti. Specie se grandi, vistosi e colorati! Si possono recuperare anche gli enormi cerchi – d’oro o d’argento – che andavano tanto negli anni Novanta. Sono tornati di gran moda e sanno rendere femminile anche l’acconciatura più androgina.

Fasce, cerchietti & C.

Chi ha detto che con i capelli corti non ci si possa sbizzarrire con i classici accessori per capelli? Vediamo qualche idea!

Fasce e turbanti sono perfetti per incorniciare il volto. In base poi al tessuto e alla fantasia, si può cambiare effetto in base alle occasioni. Seta e tinta unita sono molto eleganti e sofisticate. Colori sgargianti e fantasie a pois ricordano molto gli anni Cinquanta / Sessanta; ideali se si ha un fisico prorompente in stile “pin up”!

sono perfetti per incorniciare il volto. In base poi al tessuto e alla fantasia, si può cambiare effetto in base alle occasioni. Seta e tinta unita sono molto eleganti e sofisticate. Colori sgargianti e fantasie a pois ricordano molto gli anni Cinquanta / Sessanta; ideali se si ha un fisico prorompente in stile “pin up”! Cerchietti : non servono a granché, ma hanno scopo ornamentale. Anche in questo caso, ce ne sono per tutti i gusti: sottili o più larghi, in plastica o tessuto, eleganti o sbarazzini, romantici con un fiocco, o più sobri e lineari…

: non servono a granché, ma hanno scopo ornamentale. Anche in questo caso, ce ne sono per tutti i gusti: sottili o più larghi, in plastica o tessuto, eleganti o sbarazzini, romantici con un fiocco, o più sobri e lineari… Mollette e fermagli, infine, sono utilissime per tenere a bada un ciuffo ribelle quando non si ha molto tempo da dedicare allo styling. Se si vogliono nascondere si possono scegliere in una colorazione quanto più possibile simile ai capelli. Altrimenti, per un effetto decorativo, via libera a strass e colori

Collane

I capelli corti lasciano in bella vista il collo. Come per gli orecchini, giocare anche in questo caso sulle grandi dimensioni, le pietre e i colori.

Attenzione: puntare sulla collana se non si portano gli orecchini, o se alle orecchie ci si limita a dei minuscoli punti luce. Oversize sia al collo che alle orecchie, e l’effetto pacchiano è assicurato!

Hair-tattoo

E per chi sa osare, se non bastassero gli accessori che bisogna assolutamente avere se si ha questo taglio di capelli, consigliamo l’hair-tattoo. Il tatuaggio da realizzare con il rasoio che ovviamente scompare dopo una o due settimane al massimo.