Gli abbinamenti più riusciti e ricercati con una giacca di jeans sono questi

Quante volte ci si trova davanti allo specchio e ci si chiede cosa indossare? È un problema che riguarda uomini e donne indistintamente. A volte, magari, compriamo un capo che ci piace, ma poi non lo indossiamo mai. Ad esempio una giacca di jeans. In alcuni casi vedremo che essa è più difficile da abbinare di quanto si possa pensare.

Nelle prossime righe approfondiremo la questione.

Gli abbinamenti più riusciti e più ricercati con una giacca di jeans sono questi che vedremo.

L’intramontabile giacca di jeans

La giacca di jeans è davvero bella da vedere. È fatta di un tessuto particolare, il denim. Rientra in uno stile abbastanza particolare ed è utilizzata indistintamente da uomini e donne. Insieme ad altri capi di abbigliamento degli anni ’90 è tornata di moda recentemente.

Ecco alcune idee semplici per avere sempre uno stile impeccabile.

In primo luogo, si può usare la nostra giacca di jeans insieme a dei pantaloni sportivi. Si tratta dei cosiddetti joggers, che corrispondono grossomodo alle tute. Hanno la caratteristica di avere una molla a livello della caviglia. Tale abbinamento crea un contrasto che può risultare davvero cool.

Indossare dei jeans normali non è consigliato. Forse sarebbe preferibile optare per un modello nero. Il look sarà coerente e il contrasto fra pantalone e giacca sarà davvero fantastico.

Si può scegliere, inoltre, un pantalone chino o, addirittura, uno sartoriale. I colori possono variare. Dal verde, al beige, al grigio o all’arancione. L’importante è creare una dissonanza cromatica controllata.

Per quanto riguarda la parte superiore, si può scegliere una semplice t shirt bianca. Oppure una felpa che dà un leggero tocco di sportività che non guasta mai.

Al contrario di quanto si possa pensare, infine, è possibile indossare su una giacca di jeans anche un soprabito elegante. Il risultato sarà stupefacente.