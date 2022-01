Avere stile nel vestirsi non dipende dall’essere magri o con qualche chilo in più. Basta saper valorizzare i propri pregi e sentirsi a proprio agio quando si esce da casa. Infatti, bisogna saper scegliere i giusti abbinamenti che stanno bene a qualsiasi fisico, sia magro che un po’ in carne. In questo articolo mostriamo alcuni capi e gli abbinamenti di tendenza della prossima primavera estate 2022.

Il primo capo di tendenza che suggeriamo di provare è un cappotto dalla linea dritta, da abbinare con dei pantaloni larghi in pelle, che hanno riscosso molto successo tanto da superare in notorietà i famosi leggings. Entrambi i capi sono molto versatili, comodi e aggraziano la figura di qualsiasi fisico. Assolutamente da avere nel guardaroba è il classico tailleur, giacca e pantalone adatto per qualsiasi occasione. Anche se si ha una taglia in più, si può indossare tranquillamente questo completo usando un body attillato come sottogiacca, adatto a qualunque tipologia di fisico.

Gli abbinamenti di tendenza della prossima primavera estate 2022 anche per coloro che hanno una taglia in più

Il prossimo abbinamento che proponiamo è il blazer over con jeans dritti.

Però, con il blazer si deve fare attenzione perché potrebbe stare male alle più magre. Quindi consigliamo un maxi blazer body con spalline larghe e dalla linea lunga, che sta bene a qualsiasi fisico e abbinato ad un jeans dritto a sigaretta. Se abbiamo una cena con amici nessuna deve rinunciare al mini abito attillato. Un bel tubino nero a maniche lunghe esalta le curve e se vogliamo sentirci veramente sensuali possiamo abbinarci delle pumps a punta color rosso fuoco. Infine, per le amanti dei capi originali proponiamo per la primavera estate 2022 un gilet in maglia, camicia, pantaloni con pinces e mocassini. Sono capi confortevoli, semplici e di tendenza, che stanno bene a tutte e danno un tocco di classe.