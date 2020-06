Giusto presentare una class action per la Rc Auto non utilizzata?

Durante il periodo di lockdown gran parte degli italiani non hanno usufruito dell’auto ma nel contempo l’Rc auto è stata pagata. Il Codacons chiede a Ivass, Governo e Parlamento di adottare misure urgenti per obbligare le compagnie di assicurazioni a rimborsare i propri clienti per i 3 mesi di fermo delle autovetture. Altrimenti cosa farà l’associazione dei consumatori? Sta pensando di presentare una class action per la Rc Auto non utilizzata dagli automobilisti.

Cosa è la class action?

La class action è un’azione legale attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di diritti individuabili omogenei: i diritti vantati da ogni utente sono individuali ma il procedimento giudiziale è collettivo.

Da ottobre 2020 la class action è disciplinata dal Codice di procedura civile.

Le novità introdotte

L’istituto dell’azione di classe è stato potenziato. In questo modo sarà possibile agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Chi può presentare istanza

La class action va fatta nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. In questa categoria ricadono anche le compagnie assicurative. Secondo il Codacons gli assicurati hanno continuato a pagare polizze Rc Auto e nessun indennizzo è stato loro riconosciuto. L’associazione si prepara ad una battaglia legale contro le compagnie assicurative. E’ intenzionata a percorrere la strada giudiziaria con una denuncia penale e la class action da far sottoscrivere agli assicurati.

Quanto ammonta il danno economico per gli utenti

In base a calcoli effettuati dall’associazione a difesa dei consumatori il danno economico per gli automobilisti italiani è di circa 4 miliardi di euro. Ma c’è di più: non circolando auto per tre mesi le assicurazioni si sono arricchite indebitamente. Da tenere presente che un ulteriore beneficio è stato il crollo dei sinistri stradali. Molti si chiedono se sia giusto presentare una class action per la Rc Auto non utilizzata. C’è da tenere presente di un fattore: nei tre mesi di lockdown le auto sono state comunque utilizzate per brevi spostamenti di necessità.