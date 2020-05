Gismondi 1754 resiste alla furia del Covid-19

Gismondi 1754 non risente più di tanto della pandemia da coronavirus. L’azienda ha registrato nel primo trimestre dell’anno una crescita del fatturato consolidato del 57% rispetto al primo trimestre 2019. Da segnalare i buoni risultati delle Special Sales, ovvero la personalizzazione delle collezioni distribuite, sia nel mercato wholesale che retail, a conferma della vocazione “tailor made” di Gismondi 1754.

La storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, rende noto che i dati del primo trimestre sono stati solo leggermente impattati dal Covid-19. Soprattutto nel mese di marzo. Nei primi tre mesi dell’anno i ricavi sono stati pari a 730.911 euro, in crescita del 57%, rispetto ai 465.269 euro del primo trimestre 2019. Le Special Sales sono cresciute da euro 48.777 a 247.126 euro del primo trimestre 2020. Ha fatto molto bene il negozio di St. Moritz, che ha fatturato euro 75.256 rispetto ai 49.085 euro del primo trimestre del 2019. Risultati in aumento anche per il franchising di Praga, che ha registrato introiti per euro 96.260 rispetto a 54.405 euro del 2019.

Il Medio Oriente si conferma mercato strategico per Gismondi 1754

A livello geografico il fatturato nel mercato USA ha rappresentato il 57% dei ricavi, seguito dal mercato Europeo, che rappresenta il 31% delle vendite tra Italia, Svizzera e Repubblica Ceca. L’incidenza della Russia è pari al 2%, mentre il resto dei Paesi valgono complessivamente il 10% del fatturato consolidato nel primo trimestre.

Il lockdown avvenuto tra fine febbraio e marzo 2020 ha chiaramente impattato i canali retail e wholesale ma la forte inclinazione alla fidelizzazione del cliente attraverso prodotti su misura ha consentito alla Gismondi 1754 (MIL:GIS) di poter valorizzare le proprie collezioni.

A livello Wholesale, i ricavi in USA al 31 marzo 2020 hanno registrato una diminuzione di circa il 23% a 125.545 euro. Quelli in Europa hanno registrato ricavi pari a 26.286 euro, in linea con gli obiettivi prefissati. Il Medio Oriente, aperto di fatto all’inizio del 2020, si è confermato un mercato strategico e di sicuro sviluppo per la Società nel corso dell’anno, con ricavi nel primo trimestre 2020 per 44.534 euro.