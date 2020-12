Le girelle al salmone sono un antipasto molto semplice da preparare. Farlo richiede non più di quindici minuti di tempo e soli tre diversi ingredienti: il formaggio spalmabile o il burro, il salmone affumicato e le fette di pane per tramezzini, quelle lunghe e rettangolari. Quindi possono essere preparate anche all’ultimo minuto per un pranzo, una cena o un aperitivo. Ecco come.

Girelle al salmone, un antipasto semplice da preparare

Ingredienti per 15 girelle

150 g di burro o formaggio spalmabile (come la robiola);

150 g di salmone affumicato;

2 fette di pane per tramezzini.

Procedimento

Stendere le fette di pane per tramezzini su un piano di appoggio. Prendere il mattarello e usarlo per stenderle. In questo modo si compatterà il pane e si farà in modo che non si sbricioli. Prendere un coltello, immergerlo nel burro o nel formaggio spalmabile e stenderlo sull’intera superficie delle fette di pane. Aggiungere delle fette di salame affumicato, prestando attenzione a non farlo strabordare. Arrotolare le fette di pane partendo dai lati più stretti. Sigillare i rotoli con la pellicola trasparente, metterli in frigorifero e lasciarli al suo interno per 30 minuti di tempo. Trascorso questo lasso di tempo, rimuovere i rotoli dal frigorifero e tagliarli a fette dalla dimensione di 1 cm ciascuna.

Le girelle al salmone possono essere conservate in frigorifero per due giorni, con l’accortezza di sigillarle nuovamente nella pellicola trasparente. Seguendo questo stesso procedimento è possibile preparare diversi tipi di girelle. Ad esempio, con il prosciutto o con lo speck o con tonno e maionese. Inoltre, c’è anche la possibilità di insaporirle con dell’erba cipollina o qualche foglia di menta.

Per consultare ricette simili a Girelle al salmone, un antipasto semplice da preparare si consiglia la lettura dell’articolo Idee per antipasti facilissimi e veloci da servire alla cena della Vigilia e per il pranzo di Natale.