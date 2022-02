Non è mai facile trovare ben due pianeti alleati del nostro segno nella stessa settimana. È il caso di questo fortunato elemento del nostro oroscopo, che si troverà alle prese con una decina di giorni probabilmente davvero favorevoli. Anticipiamo subito ai nostri Lettori che non si tratta né dell’Ariete e nemmeno del Toro, che stanno dominando l’oroscopo. Diamo un piccolo suggerimento ai nostri Lettori: un personaggio famosissimo della storia di questo segno è stata la meravigliosa Marilyn Monroe. Ma tuffiamoci tra le stelle e andiamo a vedere chi sarà il fortunato dei fortunati della settimana. Giove spinge e Mercurio accelera la settimana, una significativa svolta per questo segno.

Giove aiuta i Gemelli a fare pulizia in amore

Troppo caos e troppe incertezze in amore negli ultimi periodi per i Gemelli. Molti nati sotto questo segno potrebbero avere infatti vissuto le ultime settimane all’insegna dell’incertezza. Tantissimi pensieri, anche economici, che si sarebbero riversati sulla stabilità di coppia. Ma una certa inquietudine sembra avere pervaso anche i single. Da un lato quindi il “menage” di coppia che sta zoppicando, dall’altro l’incertezza di chi vive da solo e fatica a trovare l’agognata anima gemella. Finalmente tutto questo potrebbe finire. Sarebbe infatti decisivo l’intervento di Giove, pronto a portare chiarezza e soprattutto sincerità nella vita amorosa dei nati dal 21 maggio al 21 giugno. Attenzione, però che le stelle sembrano suggerire anche delle decisioni drastiche. Con l’obiettivo di tornare a essere sereni e non soffrire più.

Giove spinge e Mercurio accelera la settimana di questo segno che svolterà in amore e riceverà graditissime sorprese economiche

Se Giove si allinea ai Gemelli in amore, il messaggero degli Dei, Mercurio, sarebbe pronto a portare buone nuove. In ambito professionale, infatti, a parte un paio di giornate non positivissime, le prossime due settimane sembrerebbero foriere di importanti novità. Dopo un periodo non felicissimo, in cui a livello economico sono state tantissime le uscite, ecco improvvisamente dei probabili guadagni anche insperati. Sarebbe proprio Mercurio a prospettare a questo segno la possibilità dell’arrivo di denaro liquido. Una settimana che accelera, ma senza grandissimi stravolgimenti professionali. Gli introiti, infatti non arriverebbero da nuovi lavori, ma da eventuali promozioni e iniziative interne che comunque gratificheranno questo segno. “Elementare Watson”, direbbe Sherlock Holmes, il cui autore, Arthur Conan Doyle fu proprio del segno dei Gemelli.

