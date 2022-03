L’oroscopo durante le settimane ci guida lungo alti e bassi, e fatichiamo a farci l’abitudine. Molti di noi appena una settimana fa potrebbero aver goduto di fortunate circostanze in amore o sul lavoro, mentre altri potrebbero aver sofferto più del dovuto. La ruota gira un po’ per tutti e di settimana in settimana potremmo essere catapultati in un turbinio infinito di emozioni. Ecco perché oggi potrebbe toccare a noi, domani a qualcun altro: tra amore, fortuna, cattiva sorte e grandi progetti. Potrebbero arrivare giorni durissimi in amore per Leone e Cancro, per cui l’ideale sarebbe lasciarsi scivolare tutto addosso. Tuttavia, per altri segni zodiacali la fortuna potrebbe portare un briciolo di serenità nella coppia.

Coppie che scoppiano

Senza infamia e senza lode la settimana per i nati sotto il segno del Leone. Non c’è nulla da fare, continuiamo a vivere un periodo sfortunato in amore. Se viviamo una relazione stabile, dovremmo fare molta attenzione: potremmo andare incontro a giorni polemici con il nostro partner. Situazioni non risolte, rimandate per troppo tempo potrebbero tornare a galla durante le discussioni. Meglio non farci prendere dall’impulsività e non partire in quarta. Cerchiamo piuttosto di capire le ragioni del partner, tentando di chiarire ogni possibile incertezza.

Giorni durissimi in amore per Leone e Cancro ma la fortuna darà una mano a questi 2 segni zodiacali

Tempi difficili anche per i nati sotto il segno del Cancro. Dopo un inizio settimana confortante sul lavoro, alcuni di noi potrebbero soffrire una discesa repentina nel rapporto di coppia. Spese inutili e possibili investimenti potrebbero aver storto il naso al partner, contrario e insicuro fin dall’inizio. Non rimandiamo i chiarimenti, dovremmo cercare di non essere troppo scostanti né scappare dalle situazioni scomode. Meglio cominciare subito a rimettere a posto i cocci lesionati, per cercare di riconquistare pian piano la fiducia della nostra metà.

Una porta sul futuro

Il mese della primavera coincide con il rifiorire dei nati sotto il segno dei Gemelli. Le coppie, che sembravano traballare appena un mese fa, ora potrebbero essere unite più che mai verso grandi progetti di vita. Tuttavia, se nella coppia ci sono problemi, meglio lasciar perdere, si dissolveranno pian piano con il tempo. In questo periodo, molte coppie potrebbero cominciare a riflettere sul futuro. È un momento positivo ma delicato, dovremo confrontarci con i parenti del nostro partner per superare qualche perplessità nel rapporto di coppia. La fortuna sarà dalla nostra parte.

Passione

Dopo un inizio settimana tutt’altro che entusiasmante, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero navigare verso il weekend a vele spiegate. Per alcuni di noi potrebbe essere questo il momento adatto per vivere la passione forte dell’amore. Dal 10 in poi la nostra attrazione verso il partner potrebbe aumentare, siamo in un periodo in cui ci sentiamo decisamente più passionali. Molti potrebbero aver trovato la forza di lasciarsi alle spalle le nuvole nere, che potrebbero aver caratterizzato febbraio. Riusciamo finalmente a mettere alla porta i cattivi pensieri, e questo è decisamente un bene per la stabilità della coppia.

