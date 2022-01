Giornate di sole e clima mite anche a febbraio in queste mete in Lazio naturalistiche ed economiche perfette per un weekend romantico

Gli ultimi aggiornamenti del meteo parlano di un febbraio molto altalenante. Si passerà bruscamente da sprazzi di primavera ad un freddo invernale pungente. In particolare soprattutto i primi giorni del mese ci regaleranno una fonte di forte alta pressione che porterà con sé giornate primaverili. Invece, più avanti nel mese di febbraio probabilmente giungerà in Italia, dalla Scandinavia e dalla Russia, una vasta depressione di aria gelida che riporterà le temperature a livelli bassi.

Dunque, occorre approfittare degli sprazzi di primavera che il mese dell’amore ci regalerà e scoprire nuove ed inaspettate mete italiane. Non serve scappare all’estero per visitare luoghi sorprendenti e originali. Nell’articolo si propongono cinque bellissimi luoghi del Lazio immersi nella natura, veramente perfetti per passare un weekend romantico e sfruttare le giornate di sole e di clima mite di febbraio.

Le proposte:

Lago del Turano: una costa frastagliata in cui è incastonato un bacino artificiale nato dallo sbarramento del fiume Turano. La meta trova ad un’altezza di 536 metri sul livello del mare ed ha una lunghezza 10 chilometri. Ubicato tra i Monti del Cicolano, in provincia di Rieti. Bellissimo costeggiare il lago per un’estensione di 36 chilometri pieni di scorci naturalistici mozzafiato e di piccole spiaggette ideali per fermarsi a riposare ed ammirare il paesaggio. Imperdibile per gli amanti delle passeggiate e della fotografia. Inoltre li vicino si trova il Fosso dell’Obito una gola spettacolare.

Laghetto di San Benedetto: piccola prosecuzione del fiume Aniene che sgorga vicino al paesino di Subiaco. Il suo tratto caratterizzante è la cascata naturale mozzafiato. Scendendo a valle incontriamo i suggestivi resti della Villa di Nerone. Sempre li vicino incontriamo l’affascinante Monastero di Santa Scolastica.

Cascate di Monte Gelato: altra meta molto suggestiva e del tutto gratuita. Le cascate nascono dal fiume Treja all’interno del parco naturale della Valle del Treja. Sono un’importante attrazione turistica accompagnata da bellissimi insediamenti appartenenti ad epoche diverse. Troviamo i resti di una villa romana del I secolo a.C., un insediamento agricolo risalente al VII secolo d.C ed un mulino ad acqua risalente al 1800. Cascate, oltretutto, protagoniste in moltissimi film.

Giornate di sole e clima mite anche a febbraio in queste mete in Lazio naturalistiche ed economiche perfette per un weekend romantico

Scopriamo infine quelle che sono le ultime due proposte:

Orto Botanico di Roma: altro luogo molto suggestivo. L’Orto Botanico fa parte dei Musei del Dipartimento di Biologia dell’Università della Sapienza. Si estende per ben 12 ettari e si trova accanto al centro della Città eterna, vicino al Colle del Gianicolo. A questo va aggiunto che è inserito in parte dell’area archeologica delle terme di Settimio Severo.

Faggeta vetusta del Monte Cimino: questa faggeta è perfetta per terminare i consigli sulle mete naturalistiche ed economiche. Infatti la faggeta si inserisce nel quadro del bellissimo Monte Cimino, meta ideale per gli amanti delle passeggiate, anche a cavallo ed in bici. La faggeta si estende per 50 ettari ed ospita faggi secolari tra i più alti d’Europa