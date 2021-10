La tendenza dei mercati internazionali è ribassista ma alcuni indicatori incominciano a intravedere la possibilità che si possa ripartire al rialzo. Ci attendono giornate decisive a Wall Street, infatti fra lunedì e martedì, si potrebbe assistere o a un’inversione rialzista oppure all’inizio di una vera e propria capitolazione con ribassi di diversi punti percentuali in poche settimane.

Come regolarsi quindi? Come al solito seguendo i prezzi e la loro tendenza.

Quali sono i livelli dei prezzi da monitorare per la giornata odierna e per i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 34.491.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 14.607.

S&P 500

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 4.376.

Per il momento quindi, se non cambierà qualcosa si dovrebbe assistere a ulteriori ribassi.

Giornate decisive a Wall Street. Ecco un titolo che potrebbe salire da ora in poi

Nei giorni scorsi abbiamo analizzato 3 titoli sottovalutati a Wal Street che potrebbero continuare a scendere nei prossimi giorni, oggi ci occuperemo di Tesla.

Abbiamo analizzato questo titolo anche a metà settembre e in quel momento i grafici continuavano a puntare al rialzo. Nonostante un ribasso di alcuni punti percentuali degli indici azionari americani, al momento non si ravvisano prodromi per assistere a discese del titolo. Ci riferiamo alla società di Elon Musk.

Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 1° ottobre al prezzo di 775,22 in ribasso dello 0,03% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 539,49 ed il massimo a 900,40.

Strategia di investimento e i livelli da monitorare

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 718,63, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 900,40 dollari ed oltre. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 763,59.