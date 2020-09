La perdita di memoria in più di una delle attività usuali della vita quotidiana non fa parte del normale processo di invecchiamento. E un sintomo del morbo di Alzheimer o di un’altra demenza senile. L’Alzheimer, malattia mortale del cervello, si preannuncia con un declino progressivo della memoria, del pensiero, delle abitudini e del ragionamento. La cura per guarire è ancora stata trovata, ma alimenti e farmaci per rallentare lo scoppio della malattia ci sono. Ecco quali sono i 10 segnali che devono metterci in allarme se li riscontriamo nelle persone intorno a noi. Raccolti dagli esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Difficoltà di ricordo, pianificazione e decisione

Tra i segnali premonitori della malattia di Alzheimer c’è la perdita di memoria, specie delle informazioni apprese di recente. Si dimenticano date, avvenimenti importanti, si pongono più volte le stesse domande. Alcune persone mostrano difficoltà di concentrazione, di pianificazione progetti e risoluzione di problemi. Impiegano più tempo a fare certe cose, come gestire un budget al lavoro o ricordarsi le regole al proprio gioco preferito. Oltre alla perdita di capacità di fare un percorso all’inverso, nelle persone che sviluppano l’Alzheimer si notano l’attitudine allo stoccaggio di oggetti in posti insoliti. Inoltre, strani cambiamenti nella sfera decisionale e nel rapporto con il denaro, che viene elargito immotivatamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Giornata mondiale dell’Alzheimer, 10 sintomi premonitori sulla morte del cervello

Le persone che stanno sviluppando la malattia di Alzheimer cominciano a perdere la nozione delle stagioni e del tempo che passa. Possono talvolta dimenticare dove si trovano e come sono arrivate lì. Alcuni soggetti accusano problemi di vista, difficoltà di lettura, di valutazione delle distanze e nella messa a fuoco di colori e contrasti. Tra i problemi percettivi che insorgono con l’acuirsi del morbo di Alzheimer, l’incapacità di riconoscersi in uno specchio.

Minor attenzione all’igiene personale e alla vita sociale

Giornata mondiale dell’Alzheimer, 10 sintomi premonitori sulla morte del cervello. Un declino rapido e inesorabile che cambia anche la sfera relazionale. Le persone colpite dal morbo diventando sospettose, depresse, ansiose, con repentini cambiamenti di umore nei confronti di amici e familiari. Mostrano meno attenzione nella loro igiene personale e cominciano a evitare le attività sportive e sociali e la partecipazione a progetti con gruppi di lavoro.