Giornata Mondiale degli Oceani: qual è l’impatto umano sull’economia del mare? L’8 Giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, istituita dall’Onu nel 1992 al vertice sull’ambiente di Rio De Janeiro. Viene celebrata per ricordare a tutti il ruolo che gli oceani hanno nella vita di tutti i giorni, producendo la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo. Perché, purtroppo, non sempre pensiamo all’oceano e alla sua importanza quando parliamo di rischi per la salute pubblica.

Quando poi si pensa alla produzione economica, è probabile che l’oceano non sia la prima entità che venga a mente. Ma, dalla facilitazione del commercio internazionale alla regolazione del clima, “l’economia blu” apporta un valore significativo in termini sia tangibili che intangibili. L’uso sostenibile dell’oceano e delle sue risorse per lo sviluppo economico e i mezzi di sussistenza ha effetti di enorme portata. Una portata così grande che la sua protezione è un obiettivo significativo delle Nazioni Unite, così come per molti altri paesi e organizzazioni in tutto il mondo. Tuttavia, queste risorse vitali dell’oceano rischiano di naufragare rapidamente, e scusate il gioco di parole. Guardiamo perciò al valore totale dei beni che provengono dal nostro oceano e a come le varie attività umane stanno influenzando queste risorse. Giornata Mondiale degli Oceani: qual è l’impatto umano sull’economia del mare?

Il valore economico di tutti gli oceani è misurato sia per la loro produzione diretta, sia per gli eventuali impatti indiretti che producono. Secondo il WWF, queste attività combinate sono valutate oltre 24 trilioni di dollari. Ecco come sono suddivise.

Produzione diretta : Pesca marina, barriere coralline, alghe e mangrovie. Valore totale: $6.9T. Esempi: Pesca, agricoltura.

: Pesca marina, barriere coralline, alghe e mangrovie. Valore totale: $6.9T. Esempi: Pesca, agricoltura. Commercio e trasporti : Corsie di commercio navali. Valore totale: $5.2T.

: Corsie di commercio navali. Valore totale: $5.2T. Attività adiacenti: Costiera produttiva, assorbimento del carbonio. Valore totale: $7.8T e $4.3T rispettivamente. Esempi: Turismo, educazione/conservazione (come posti di lavoro creati)

Infatti, il prodotto marino lordo annuo degli oceani è paragonabile al Prodotto Interno Lordo (PIL) dei paesi, pari a 2,5 trilioni di dollari all’anno, il che ne fa l’ottava economia mondiale in termini di Paese. Purtroppo, gli esperti avvertono che varie attività umane stanno mettendo in pericolo questi beni oceanici e i loro ecosistemi, che da essi dipendono.

L’impatto umano cumulativo sugli oceani

Uno studio scientifico durato 11 anni ha monitorato l’effetto globale di molteplici attività umane in diversi ambienti marini. I ricercatori hanno identificato quattro categorie principali di fattori di stress tra il 2003 e il 2013.

Cambiamento climatico : Temperatura della superficie del mare, acidificazione degli oceani e innalzamento del livello del mare.

: Temperatura della superficie del mare, acidificazione degli oceani e innalzamento del livello del mare. Oceano : Spedizioni/Commercio.

: Spedizioni/Commercio. A terra : Inquinamento da sostanze nutritive, inquinamento chimico organico, inquinamento umano diretto, inquinamento luminoso.

: Inquinamento da sostanze nutritive, inquinamento chimico organico, inquinamento umano diretto, inquinamento luminoso. Pesca: pesca commerciale e artigianale, compresi i metodi di pesca a strascico.

In generale, i fattori di stress climatico sono stati i fattori di cambiamento più importanti nella maggior parte degli ambienti marini. Allo stesso modo, i livelli di inquinamento sono aumentati anche per molti ecosistemi. L’inquinamento della plastica è particolarmente dannoso, poiché continua a crescere a tassi senza precedenti, con una quantità significativa che finisce negli oceani. Il World Economic Forum stima che entro il 2050 ci potrebbe essere più plastica nell’oceano che pesci, a livello di peso complessivo.

Tra i vari ambienti marini, le barriere coralline, i banchi di alghe e le mangrovie si sono rivelati i più a rischio, registrando il più rapido aumento cumulativo dell’impatto umano. Tuttavia, questi sono anche gli stessi ecosistemi su cui contiamo per la loro produzione economica diretta. Nel complesso, il calo della salute degli oceani indotto dal clima potrebbe costare all’economia globale 428 miliardi di dollari all’anno entro il 2050.

L’economia dell’oceano è nei guai

Può essere difficile capire quanto ci affidiamo all’oceano per la regolazione del clima. L’oceano è un importante “pozzo di assorbimento del carbonio”, che assorbe quasi il 30% del carbonio emesso dall’attività umana. Ma i livelli di acidità e l’aumento della temperatura della superficie del mare stanno cambiando la sua chimica, e riducendo la sua capacità di dissolvere CO₂.

Secondo le Nazioni Unite, l’acidificazione degli oceani è cresciuta del 26% dall’epoca preindustriale. Ai nostri tassi attuali, potrebbe salire al 100-150% entro la fine del secolo. La pesca eccessiva è un’altra minaccia urgente che non mostra segni di rallentamento, con stock ittici sostenibili in calo dal 90% al 66,9% in poco più di 40 anni.

Per cercare di contrastare questi problemi, la Giornata mondiale virtuale degli oceani di quest’anno è incentrata su “Innovazione per un oceano sostenibile”. Questo per discutere di varie soluzioni, tra cui come il settore privato possa lavorare con le comunità per mantenere l’economia blu. Inoltre, è in atto una petizione per sollecitare i leader mondiali a contribuire a proteggere il 30% del mondo naturale entro il 2030.

Le nostre attività umane continueranno a stressare l’economia oceanica, o saremo in grado di invertire positivamente queste tendenze negli anni a venire? Speriamo davvero per la seconda soluzione. Perché la prima porterà ad un’inevitabile riduzione della permanenza della razza umana su questo pianeta.