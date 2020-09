Il 4 settembre di ogni anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove la Giornata internazionale del benessere sessuale.

Celebrare il benessere sessuale è un’occasione per ricordare a noi stessi che una vita sessuale soddisfacente è importante per la salute psico-fisica.

Sembra quasi banale a dirsi, quasi scontato. Eppure, soprattutto nel nostro paese, sono ancora molti i tabù che ostacolano il nostro benessere sessuale. Quindi, per rispondere alla domanda “Giornata internazionale del benessere sessuale, in Italia è ancora tabù?”: sì!

Come raggiungere il benessere sessuale?

A detta dell’OMS, per raggiungere il benessere sessuale quattro fattori sono assolutamente necessari:

accesso a informazioni comprensibili e affidabili sul sesso e la sessualità;

conoscenze i rischi del sesso non protetto;

accesso a cure sanitarie per l’apparato riproduttivo;

vivere in un ambiente che promuovere il benessere sessuale.

Promuovere il benessere sessuale significa anche tenere conto dell’orientamento, dell’identità di genere, dell’espressione sessuale, delle relazioni e, ultimo ma non meno importante, del piacere.

Un italiano su tre non parla di sesso neanche col medico

Secondo l’indagine pubblicata da Dottori.it un italiano su tre proverebbe imbarazzo e difficoltà nel parlare di sesso perfino con un medico. Questo dato ci ricorda l’importanza di celebrare la Giornata internazionale del benessere sessuale, in Italia è ancora tabù, purtroppo, un tema così importante per la nostra salute.

Sesso e Covid-19, sono cambiate le nostre abitudini?

La pandemia da coronavirus ha cambiato molte delle nostre abitudini. È così anche per le nostre abitudini nella sfera sessuale? Il distanziamento sociale, l’isolamento e le misure igieniche messe in campo per il controllo della diffusione del virus hanno influenzato pesantemente la nostra sfera sessuale e psicologica. È per questo che è assolutamente necessario riporre attenzione particolare alla sfera sessuale. Come giustamente ci ricorda la World Association for Sexual Health “la vita va avanti e la sessualità è un inseparabile ed essenziale parte degli esseri umani”.