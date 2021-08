Come da report pubblicato nel weekend, oggi è stato un lunedì dove era attesa la debolezza alla quale poi si è realmente assistito. Quali conclusioni possiamo trarre quindi? Giornata interlocutoria sui mercati ma da domani sono attesi nuovi rialzi.

Come scritto su queste pagine diverse volte, il premio per il rischio a favore è l’elemento che continuerà a spingere verso l’alto i prezzi dei listini azionari. Al momento quindi, inflazione, situazione in Afghanistan e altro, continueranno a non destare preoccupazioni e a minacciare il trend di lungo termine.

Procediamo per gradi, partendo dai prezzi attuali a quello che dobbiamo attendere, e a quale operatività mantenere nei prossimi giorni.

Alle ore 16:36 del 30 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.880

Eurostoxx Future

4.197

Ftse Mib Future

25.990

S&P 500 Index

4.529,54.

I listini azionari mondiali sono entrati in una fase dove la previsione è discendente

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 27 agosto.

Chi seguire fra previsione e tendenza in corso? La tendenza.

Previsioni per la settimana del 30 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Oggi giornata interlocutoria sui mercati ma da domani sono attesi nuovi rialzi.

Quali sono i livelli da monitorare per i prossimi giorni?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 agosto inferiore a 15.790.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 agosto inferiore a 4.152.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 agosto inferiore a 25.880.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 agosto inferiore a 4.450.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Long sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.