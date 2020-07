Oggi per Piazza Affari sarà una seduta importante. Se i prezzi tornassero a salire, potrebbe essere l’inizio del tanto atteso rally di agosto, abbozzato nella seduta di martedì e poi negato. Vediamo in dettaglio ciò che può accadere nella seduta di oggi, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Cosa è accaduto alla Borsa di Milano nelle ultime tre sedute

Quello che è accaduto nella seduta di ieri all’indice Ftse Mib, secondo la teoria dell’analisi grafica dei prezzi, si chiama pull-back. Il pull-back è una correzione dei prezzi seguita a una forte accelerazione. Ed è quello che è accaduto ai prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) di Piazza Affari nelle ultime tre sedute. Abbiamo assistito a una forte accelerazione delle quotazioni nella seduta di lunedì, proseguita nella prima metà della seduta di martedì. Poi è arrivata una correzione nella seconda parte della giornata di martedì, proseguita nella giornata di ieri.

Un tale andamento è spiegabile anche dall’atteggiamento che hanno avuto gli operatori a seguito dell’accordo raggiunto sul Recovery Fund, in particolare per quanto riguarda l’Italia. Ne abbiamo parlato ieri in un articolo che puoi leggere qui.

Giornata decisiva per Piazza Affari, per capire se il rally è alle porte

Giornata decisiva per Piazza Affari, per capire se il rally è alle porte. Veniamo a quello che può accadere nella giornata di oggi. Ieri i prezzi dell’indice delle blue chips del listino milanese, sono scesi fino a 20.500 punti e poi hanno interrotto la caduta. Si sono fermati qui perché area 20.400-20.500 punti è una rilevante zona di supporto. E’ per questo che prezzi qui hanno accennato ad un lieve rimbalzo, tanto che poi hanno chiuso a quasi 20.600 punti. È molto probabile che da qui ripartano per la scalata verso il target finale dei 25.000 punti.

Se oggi l’indice Ftse Mib chiudesse in positivo, potrebbe tornare verso i 21.000 punti. Sarebbe invece negativa una chiusura sotto 20.400 punti.