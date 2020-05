Per il listino milanese l’ultima seduta della settimana sarà importantissima. Oggi è una giornata cruciale per il futuro della Borsa di Milano: pronta una nuova fase rialzista a Piazza Affari. Vediamo quali sono gli elementi che caratterizzeranno questa seduta.

Giornata cruciale per il futuro della Borsa di Milano: pronta una nuova fase rialzista a Piazza Affari

Per la Borsa di Milano ieri è stata un’ottima seduta al di là della dimensione della performance. L’aspetto determinante della giornata di ieri è stato la chiusura dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) oltre la soglia dei 18.300 punti. Se oggi i prezzi terminassero la seduta sopra questo livello, la prossima settimana ci sarebbero le condizioni per un nuovo trend rialzista dei prezzi.

Altro elemento da tenere in considerazione è l’andamento delle azioni bancarie. I titoli azionari degli istituti di credito quotati a Piazza Affari nelle ultime sedute si sono risvegliati da un lungo sonno. E’ stato anche grazie alla loro performance che il listino milanese è salito sui massimi degli ultimi 2 mesi. Perché sulla Borsa di Milano si inneschi un trend rialzista è fondamentale che le azioni bancarie continuino nella loro risalita

Ferragamo è in rampa di lancio

Ieri una azione si è messa in evidenza su tutti, Ferragamo. Il titolo ha chiuso in rialzo del 16% con volumi che non si vedevano da un anno. Il balzo è dovuto all’annuncio di una nuova governance.

In Borsa i prezzi vengono da un calo iniziato il 25 marzo. Il balzo di ieri ha riportato i titoli a 13 euro, livello che non vedevano da due mesi. Il proseguimento del rialzo anche nella seduta di oggi porterà Ferragamo fino in area 14,3 euro, massimo degli ultimi 90 giorni. Una chiusura oltre questa soglia spingerà i prezzi nelle successive sedute verso i 15,9 euro, dove chiuderà il gap aperto nella seduta del 24 febbraio. Ma la corsa potrebbe proseguire fino a 19 euro, massimo realizzato ad inizio anno.