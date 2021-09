Via le pietre maxi, i cammei, gli chevalier stemmati. È ora di anelli piccoli, aerei, sottili oppure curiosi e variabili come una ragnatela. Pezzi che si arrampicano sulle dita e rendono le nostre mani belle e aree come le ali di una colomba. Oppure convogliano l’attenzione verso le unghie, iper-lunghe e iper-decorate come un cartone animato o un olio di Vermeer. Gioielli, tutti pazzi per gli anelli da Billie Eilish a Harry Styles il nuovo trend.

Prime sfide sul red carpet di Venezia

A dare fuoco alle polveri ci ha pensato l’attrice Jaime Xie, che ha calcato il red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia in un Roberto Cavalli leopardato. Un abito sontuoso che ha fatto semplicemente sparire il gonnellone da tigre di Caterina Balivo. Le sue unghie lunghissime iper-decorate sono state abbinate a preziosi anelli su molte dita. Stessa musica per Beatrice Vendramin deliziosa con fedine multiple e un abito galattico di Philosophy. Così come Tara Abboud, che ha indossato anelli e bracciali con bellissime filigrane giordane. A proposito: per indossare il maculato più chic ecco i capi e accessori carichi di grinta.

Ma ora ci pensano Billie Eilish, bionda incendiaria come Marylin in un abito Oscar de la Renta al Met Gala. Con una raffica di fedine di brillanti, che fanno invidia ai cerchi olimpici, ha dato il via a tutte le ragazze del Mondo. In punta di ‘dita’ al maschile rileviamo Harry Styles, fanatico degli anelli d’argento. Ma di recente abbiamo visto anche Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello insieme ad Adriana Volpe e al ‘Gran Maestro’ del gossip Alfonso Signorini. Con le fedine d’oro e i mille braccialetti, la moglie di Bonolis è pronta a servire commenti al vetriolo più moderni che si può.

Le fedine in oro giallo per il lusso quotidiano

Le fedine più attese sono le discretissime Coco Crush di Chanel, in oro beige o bianco. Ma Dinh Van è uno dei nomi più gettonati per chi ama le fedine sottili con piccoli nodi flessibili. Dodo Pomellato non segue la scia: la sua collezione Granelli di anelli e bracciali indossati da Belen Rodriguez però la vogliono pure le adolescenti, alternate alle fedine di Pandora. Le mani iperdecorate sulle passerelle Dior disegnata da Maria Grazia Chiuri hanno stupito ospiti e stampa al Museo Rodin. Ma di restare a bocca aperta accade anche quando si incontrano gli anelli di bronzo con le rane e le perle nere di Bona Calvi oppure le vipere medioevali di ferro nero e diamanti di Isabella del Bono.