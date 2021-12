Giochiamo sempre alla classica tombola ma con queste 2 varianti sarà ancora più divertente 

Anche queste feste le passeremo a colpi di “ambo”, “quaterna” e della tanto sperata “tombola”. Questo gioco da tavolo fa parte ormai della nostra tradizione e nasce come alternativa al bingo rispetto al quale è molto simile.

La scatola che contiene le cartelle, il tabellone e i numeri fino al 90 rimane in attesa, in un angolo della casa, almeno fino a giorno 8.

Durante l’Immacolata fa la sua comparsa inaugurando le giocate e facendoci compagnia fino alla fine della Befana. La tombola, però, non piace a tutti. C’è chi si rifiuta di giocarci fin dall’inizio e chi si annoia dopo qualche partita. Per questo motivo, oggi vedremo come renderla più movimentata per convincere anche i più restii a cimentarsi in questo gioco tradizionale.

Le regole base

La tombola è un gioco molto semplice, che piace tanto a bimbi e anziani. Si parte fissando un prezzo per ciascuna cartella e poi ognuno può acquistarne quante ne vuole.

Raccolti tutti i soldi vanno distribuiti tra i vari premi che in ordine sono ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola.

Chi acquista il tabellone principale ha il compito di chiamare i numeri, dall’1 al 90, senza fretta e scandendoli bene ad alta voce.

Gli altri giocatori al tavolo devono seguire attentamente il gioco e segnare sulle proprie cartelle i numeri usciti se presenti.

Come si vince

Per vincere uno dei premi in palio, si procede così:

si inizia dall’ambo, quando si riescono a segnare due numeri appartenenti alla stessa fila, in orizzontale, non per forza adiacenti;

si passa al terno, tre numeri, stessa fila in orizzontale, non per forza adiacenti;

quaterna, quattro numeri, stella fila in orizzontale, non per forza adiacenti;

cinquina, cinque numeri, stella fila in orizzontale e quindi un’intera fila interamente completata;

tombola, quando si riescono a segnare tutti i numeri presenti all’interno di una cartella.

Queste, quindi, sono le modalità tipiche del gioco.

Tuttavia, le cose possono farsi più interessanti come vedremo proseguendo la lettura.

Giochiamo sempre alla classica tombola ma con queste 2 varianti sarà ancora più divertente

Dopo che abbiamo visto la versione più tradizionale della tombola, quella che a molti non piace, vediamo come renderla più spassosa. Per farlo basta aggiungere 2 varianti al gioco, semplici ma interessanti.

La prima consiste nel definire un ulteriore premio in palio dopo la tombola.

Possiamo chiamarlo “tombolino” e generalmente vale poco meno della tombola stessa.

Quindi, dopo che uno dei giocatori ha fatto tombola, si continua a giocare con le stesse cartelle.

In particolare, si continuano a chiamare i numeri fino a quando qualcun altro non completerà la propria e griderà “tombolino”.

Si tratta anche di un modo per far vincere più persone, ideale se si gioca con dei bambini.

La seconda variante, invece, prevede di alzarsi in piedi nel momento esatto in cui manca un solo numero alla tombola, pena la mancata vincita del premio.

Così, durante il gioco, dal nulla, vedremo alzarsi amici e parenti e capiremo chi è vicino alla vittoria. Dunque, giochiamo sempre alla classica tombola ma con queste 2 varianti sarà ancora più divertente.

Approfondimento

Dove e quando è nata la tombola?