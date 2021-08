L’estate sta giungendo al termine ed ormai mancano poche settimane all’inizio dell’autunno. Infatti, settembre è quasi cominciato e porta con sé la fine della bella stagione.

Chi ha un giardino potrebbe essere triste a questa notizia. Infatti, in primavera e in estate il nostro verde di casa era davvero meraviglioso. Tante piante sanissime, tutte in fiore, regalavano uno spettacolo che faceva invidia a tutto il vicinato. Avevamo scelto persino delle piante che resistevano al caldo, apposta per far durare il più possibile questa esplosione di colore.

Purtroppo, però, ora il cielo si fa grigio più spesso, le foglie tra un po’ inizieranno a cadere. Insomma, sembra che siamo condannati a un autunno senza colore. Per fortuna, però, non è così, perché ci sono delle piante che ci vengono in soccorso, perfette per il periodo che sta arrivando. Avremo un giardino fiorito a settembre come d’estate, grazie a questi splendidi fiori autunnali.

Le due fantastiche piante

La prima specie di piante che vedremo è il solidago. Essa è originaria del Nord America e del Messico, ma è stata importata anche in Europa e in altre parti del Mondo. Il solidago è perfetto per riportare un po’ di colore al giardino. È, infatti, una pianta perenne che regala un colore dorato tutto l’autunno, grazie al fatto che fiorisce sul finire dell’estate.

I suoi fiori hanno un colore giallo molto riconoscibile, che si nota perfettamente in qualunque giardino. Si tratta, inoltre, di una pianta che attrae molte api, perché è ricca di polline, adorato da questi insetti. Non richiede grandi cure, in particolare non dobbiamo annaffiarla troppo frequentemente. Una volta ogni dieci giorni dovrebbe bastare. Se ci troviamo in un luogo un po’ più piovoso, spesso gli basteranno i rovesci naturali.

La seconda pianta di cui parliamo è la Lobularia maritima. Anche questa pianta non è originaria dell’Europa, ma è stata importata. Ha origine nell’Oceano Atlantico, in particolare nelle Canarie e a Madeira. Questa pianta fiorisce d’estate e resiste anche al freddo, per cui mantiene la fioritura anche d’autunno.

Come il solidago, anche la lobularia maritima è una pianta perenne, che vive qualche anno. I fiori di questa pianta sono bianchi, con il pistillo giallo, quindi potrebbero ricordare un po’ le margherite. Hanno un aspetto elegante che riesce a dare un bel tono al giardino. Va molto bene sia coltivata da sola che accostata ad altre piante, solidago compreso. Non richiede enormi cure, ma preferisce ambienti un po’ soleggiati, se l’autunno lo permette.