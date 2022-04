Ormai la primavera è arrivata e questo è il periodo migliore per potersi dedicare ai propri spazi verdi. Quindi chi ha la fortuna di avere un appezzamento proprio ha tutta una serie di mansioni da svolgere per poterlo mettere a frutto al meglio delle proprie possibilità. Però oggi noi vogliamo svelare un semplice trucco che potrebbe dirci qualcosa del nostro terreno e farci capire come trattarlo nella miglior maniera possibile. È infatti facile ottenere giardino e orto rigogliosi grazie a un oggetto che tutti abbiamo in casa. Scopriamo insieme qual è e come utilizzarlo.

La composizione della terra

Tutto il terriccio è generalmente composto dalle stesse componenti in diverse percentuali. Si tratta di argilla, sabbia e limo. Vediamo però quali sono le possibili combinazioni che si possono trovare e che tipo di suolo danno.

Se si trova un 15% di argilla, un 20% di limo e un 65% di sabbia si ha un tipo di terreno sabbioso;

con il 15% di argilla, il 65% di limo e il 20% di sabbia si ha un terriccio sedimentoso;

infine il 30% di argilla, il 60% di limo e il 10% di sabbia danno un terriccio limoso.

Nel primo caso potrebbe essere necessaria l’aggiunta di fertilizzante. Nel secondo e nel terzo invece potrebbe essere utile mescolarli con altri tipi di terreno tramite una regolazione manuale. L’ideale è ottenere un risultato che non superi il 20% di argilla e che abbia delle distribuzioni omogenee delle altre due componenti. In questo modo si può migliorare la qualità del suolo e conseguentemente incidere positivamente sulla crescita di piante, ortaggi e fiori.

Giardino e orto rigogliosi grazie a questo trucco a costo zero che testa quanto il terreno sia fertile e produttivo

Per sapere che tipo di terreno si ha bastano pochi oggetti. Il primo è un barattolo di vetro pulito di medie dimensioni. Il secondo è un setaccio o in alternativa una schiumarola. Basta quindi prelevare un campione di terreno e poi filtrarlo, accantonando le parti più grezze, dette “scheletro”. Riempiamo il barattolo per un terzo di terra e poi copriamo il tutto con dell’acqua. Chiudiamo e agitiamo per 60 secondi con vigore. Lasciamo infine riposare per almeno 12 ore in un luogo fresco. Alla fine di questo tempo vedremo formarsi i diversi strati. Il materiale più pesante è la sabbia, seguita dal limo e dall’argilla. Ad occhio sarà quindi possibile stimare le percentuali di cui il nostro suolo è composto.

