Se vogliamo avere un giardino di qualità, dobbiamo considerare molte cose diverse. Innanzitutto, c’è una questione prettamente estetica, ovvero bisogna trovare quali sono i colori che vogliamo mettere insieme. Una volta deciso questo, possiamo lanciarci a cercare le migliori piante che fioriscono con quei colori, stando attenti che siano adatte alla stagione.

Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i lettori sotto questo aspetto. Recentemente, ad esempio, abbiamo consigliato di aggiungere al giardino una pianta estremamente resistente al caldo e che fiorisce in questo periodo.

Oggi, invece, ci concentriamo su tre piante diverse, anche queste estive, che si abbinano benissimo. Prepariamoci ad avere un giardino bellissimo e fiorito d’estate con queste tre piante perfette da coltivare assieme.

Solanum Jasminoides

Partiamo da un tocco di bianco, colore neutro che sta bene in tanti contesti. Il solanum ha dei fiori che ricordano una stella, tutti bianchi e con pistilli gialli. Soffre il freddo, quindi d’inverno siamo costretti a tenerlo in una serra per farlo sopravvivere. D’estate, invece, fiorisce e raggiunge il suo massimo splendore. Consigliamo di coltivarla rampicante su un muro per ottenere un effetto migliore.

Clematis

Spostiamoci verso tonalità di colore più vicine al viola, accostiamo al solanum, quindi, una clematis. La clematis ha fiori lilla con dei grossi petali. Questa pianta è anche più versatile del solanum, perché resiste meglio al freddo invernale. Per una crescita ottimale è bene tenerla in zone soleggiate. È particolarmente adatta per creare un muro di fiori.

Platycodon

Proseguiamo il nostro viaggio cromatico verso il viola scuro, e scegliamo il platycodon, con i suoi ampi petali. Esso ha caratteristiche simili alla clematis, ovvero, resiste al freddo ed è meglio coltivarla al sole. Il platycodon è adatto soprattutto alla coltivazione in vaso o nel terreno.

Avremo un giardino bellissimo e fiorito d’estate con queste tre piante perfette da coltivare assieme. Vedremo un’esplosione cromatica tendente al viola su muri, aiuole e vasi grazie a questi accostamenti.