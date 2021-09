L’estate è quasi agli sgoccioli. Le giornate sono più corte, le temperature si abbassano e le vacanze sono ormai lontane. La natura comincia ad adeguarsi alla stagione fredda. Le foglie degli alberi cambiano colore e i fiori estivi appassiscono.

I colori vivaci e sgargianti del giardino si spengono, per dare spazio a tonalità più scure. Ma non disperiamo, perché ci sono delle piante che resistono perfettamente al clima invernale e sono in grado di donarci delle splendide fioriture anche con il gelo. Infatti, bastano queste 2 piante dai colori variopinti per avere balconi mozzafiato anche in autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Giardini vivaci anche in inverno con questa pianta dai fiori piccoli e arruffati che pochi conoscono

Una pianta in particolare, ci regala tantissimo colore anche nelle giornate più grigie. Parliamo dell’Hamamelis o comunemente chiamata “Amamelide”. Una pianta sicuramente poco conosciuta, ma che durante le stagioni fredde è in grado di dare il meglio di sé. Infatti, possiamo avere dei giardini vivaci anche in inverno con questa pianta dai fiori piccoli e arruffati che pochi conoscono.

L’Amamelide è un piccolo albero decorativo, originario dell’America settentrionale. I fiori sbocciano in pieno inverno e sono particolari e splendidi da ammirare. Dal profumo gradevole e dai colori che variano dal giallo al rosso, sono formati da sepali e petali che tendono ad arricciarsi con il freddo. Anche le foglie, in inverno, assumono un colore particolare, che tende al giallo.

Come si coltiva questa pianta

L’Amamelide può essere coltivata sia in vaso che in piena terra. È un albero che non teme il gelo. Infatti, i suoi fiori si mantengono vivi e colorati anche durante i mesi freddi, con il gelo e la neve. L’Amamelide ama la luce, ma facciamo attenzione perché teme il caldo. Quindi, durante i mesi estivi, posizioniamo la pianta (se coltivata in vaso) nelle zone semi ombreggiate. Inoltre, ripariamola anche dal vento che potrebbe rovinare i boccioli.

L’Amamelide necessita di terreni neutri o acidi, ma sempre ben drenati. Per evitare che il terreno si secchi troppo, possiamo prevedere una pacciamatura con foglie e rami. Le innaffiature dovranno essere costanti durante la stagione estiva. Meglio utilizzare acqua priva di calcare come quella piovana.

L’Amamelide è una pianta molto rustica e teme poco gli afidi e i parassiti. Ma facciamo attenzione perché potrebbe ammalarsi di clorosi ferrica.

Proprietà e benefici

Un pianta poco conosciuta ma che può essere utilizzata come rimedio naturale per la cura di emorroidi e gambe gonfie. Inoltre possiede delle proprietà antisettiche, antinfiammatorie e decongestionante.