Siamo arrivati a metà della settimana e già stiamo pensando a cosa faremo nel weekend. Sabato e domenica sono per molti un’occasione per staccare la spina e ritemprarsi dalla fatica e dallo stress. Due giorni che si dovrebbero dedicare totalmente al relax e al divertimento.

Con l’arrivo della bella stagione, non c’è modo migliore che trascorrerli all’aria aperta. Una gita fuori porta ci fa godere della bellezza della natura, dimenticando rumore e caos cittadino. Ma la campagna italiana ha in serbo borghi stupendi, cultura, ma soprattutto cibo casereccio a prezzi bassissimi. Ricordiamo, per esempio, i 5 meravigliosi borghi incastonati nella roccia.

Oppure, le 3 oasi naturalistiche immerse nella natura a due passi da Milano. Oggi, invece, ci troviamo nella campagna romana. Qui giardini magici e laghi incantati regalano ai visitatori avventure indimenticabili a pochi passi dalla Capitale. Parleremo di due luoghi che nascondono meraviglie e tesori capaci di conquistare grandi e piccoli, amanti dell’arte e buongustai, coppie e famiglie. Tutto senza dover spendere cifre esorbitanti. È arrivato il momento di scoprirli insieme.

Giardini magici e laghi incantati in 2 borghi insoliti per un weekend nei dintorni di Roma mangiando bene e spendendo poco

Posizionato su un’altura, gode di un panorama mozzafiato che affaccia sull’omonimo lago. Siamo a Nemi, uno dei borghi dei Castelli Romani più amati per le sue tradizioni enogastronomiche e per la bellezza del paese. Parlando delle prime, ricordiamo la sagra delle fragole, di cui Nemi è uno dei maggiori produttori in Italia. Prima di visitare le viuzze e le botteghe del centro storico, non può mancare una crostatina ripiena di crema gialla e fragoline.

Nei dintorni di Nemi, il bellissimo lago fa da padrone insieme all’antico templio di Diana Arcina. Per chi ama i cimeli storici, allora non può far a meno di visitare il Museo delle navi romane, che custodisce due imbarcazioni di 80 metri circa di epoca romana. Non dimentichiamo che vicino Nemi si trova Ariccia, famosa per la produzione di porchetta.

Un giardino magico e un castello abbandonato

Dall’altra parte di Roma, verso sud, nascosto da un intrico di stradine di campagna, risiede il Giardino di Ninfa. Situato nel Comune di Cisterna di Latina, è un gioiello che ogni anno attira milioni di persone. Quest’oasi, voluta e costruita dalla famiglia Caetani sopra i ruderi dell’antica città medievale, lascia a bocca aperta qualunque visitatore.

Non è un caso che abbia ispirato poeti e scrittori come Ungaretti, Virginia Woolf, Truman Capote e altrettanti pittori e artisti. Alla fine dell’800 l’ormai abbandonata cittadina venne bonificata e circondata di lecci, faggi, cipressi. Le rose ricoprono i ruderi, mentre ruscelli e aceri giapponesi conferiscono un’atmosfera incantata. Un luogo da visitare almeno una volta nella vita. Attenzione perché è necessario prenotare.