Ormai siamo quasi a metà settembre e l’autunno sta arrivando piano piano. Non ci sono più le belle giornate di sole o comunque sono sempre di meno. Le temperature calano e spesso dobbiamo uscire con una maglia o una giacca addosso per non avere rischiare un raffreddore.

Purtroppo, anche il nostro giardino sta cambiando. Abbiamo passato un’estate piena di colore grazie a piante che hanno resistito bene al caldo. Ora, però, queste stesse piante stanno appassendo, segno dell’arrivo inesorabile dell’autunno. Non disperiamo, però, una soluzione c’è.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci sono, infatti, delle piante che ci possono regalare tantissimo colore anche in questa stagione più fresca e piovosa e oggi ne consiglieremo una. Avremo, così, giardini colorati anche in pieno autunno grazie alle bacche di questa bellissima pianta.

Ecco la pianta poco conosciuta

Consigliamo a tutti di procurarsi una pianta chiamata “callicarpa”. Il nome scientifico magari non ci dice nulla, ma per dare un’idea di quanto sia bella forniamo anche il nome inglese: beautyberry. Insomma, dal nome si capisce già che ha a che fare con bellissime bacche.

La callicarpa, infatti, è un bell’arbusto che vive tutto l’anno e diventa particolarmente splendido d’autunno. In questo periodo, infatti, spuntano delle meravigliose bacche viola, molto piccole ma impossibili da non notare. In genere iniziano a spuntare proprio a settembre e la loro maturazione continua fino ad ottobre. Quindi, se la piantiamo ora, potremo godere della sua bellezza per tutto l’autunno.

Giardini colorati anche in pieno autunno grazie alle bacche di questa bellissima pianta

La callicarpa non ha origini italiane e in realtà è molto comune soprattutto in estremo Oriente e nel Sud-Est asiatico. Quindi Cina, Giappone e Vietnam sono alcuni dei luoghi dove se ne trovano di più. Ma anche l’Australia, gli Stati Uniti ed il Sud America hanno alcune specie di callicarpa. Insomma, si tratta chiaramente di una pianta esotica e che sicuramente darà un tocco unico al nostro verde di casa. Fa sicuramente una bella figura, vedendola, tutti i vicini ci chiederanno da dove arriva.

Possiamo scegliere la varietà che preferiamo, noi consigliamo quella americana. Infatti, è una di quelle che ha le bacche più visibili e proprio per questa ragione è molto utilizzata negli Stati Uniti come pianta ornamentale.

La callicarpa è anche piuttosto popolare tra gli animali che si cibano delle bacche. In particolare, ci sono cervi e varie specie di uccelli che la adorano. Quindi, se vogliamo, teniamola al riparo da tutte queste attenzioni indesiderate oppure ci troveremo senza bacche.