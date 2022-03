Gli accessori rappresentano quel tocco in più che fa la differenza tra donne ben vestite e fuoriclasse della moda. Innanzitutto, la scelta dell’accessorio giusto dovrebbe richiedere almeno qualche minuto di riflessione. Puntare su quello migliore è indispensabile per completare l’outfit e la scelta tra gioielli, borse, foulard o cappelli è davvero molto vasta.

Molte donne cercano il modo di far apparire il viso più dolce, di arrotondarlo o sfilarlo e, addirittura, di scolpirlo con forme più spigolose. Ebbene, per fare tutto questo non bisogna mai trascurare l’importanza del trucco, è vero.

Ma quanto è fondamentale anche azzeccare il giusto accessorio per capelli? Un cappello può far sembrare il viso completamente diverso, sia in senso migliorativo che peggiorativo.

Compare già nel 1920 per poi scomparire improvvisamente

Questo accessorio fa la sua prima comparsa negli anni ’20, conquistando un numero sempre maggiore di sue sostenitrici. Poi, però, scompare improvvisamente nel primo dopoguerra, per ricomparire nel 1950 circa, al massimo del suo splendore. In realtà si tratta di un accessorio perfetto anche per l’inverno e che è possibile acquistare anche per pochi euro.

E già trendy negli anni ’50, adesso è l’accessorio da non farsi sfuggire assolutamente per i prossimi mesi.

Stiamo parlando della veletta e sbaglia profondamente chi pensa che si tratti di un accessorio solo per la sposa o da matrimonio.

La veletta può essere a cerchietto o dotata di cappellino. Essa divide le donne fra chi la indossa e chi è curiosa di provarla, ma non ne ha il coraggio.

Certo, si tratta di un accessorio vistoso, ma scelto più e più volte da donne di grande classe, come la bella duchessa Kate Middleton.

Incredibilmente già trendy negli anni ’50, adesso è l’accessorio per capelli più elegante e non solo per le cerimonie

Innanzitutto, sembrerebbe preferibile indossare la veletta con i capelli raccolti in modo elegante e fantasioso. Ma la verità è che la veletta è davvero graziosa anche per le donne che portano i capelli corti o cortissimi. Anzi, si tratta di un elemento del look che aggiunge femminilità e addolcisce le forme del viso.

Certamente si tratta di un accessorio vintage, ma ne esistono anche di più discrete, attaccate a pettinesse. Per quanto riguarda i capelli lunghi, la veletta è molto graziosa con lo chignon basso, ma anche con i capelli sciolti. La bianca sarebbe sempre da evitare, perché più adatta al matrimonio. Meglio puntare su verde pavone, blu o l’oro e indossarla anche per serate importanti in location raffinate.

Lettura consigliata

Adesso vanno di moda queste scarpe e borse desideratissime e questi accessori da abbinare a un vestito di colore blu