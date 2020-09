Già accantonato lo scenario ribassista sul petrolio e nuovi massimi in arrivo?

Settimana scorsa scrivevamo Il mercato teme un altro crollo delle quotazioni del petrolio. Discesa sotto i 5 dollari in arrivo? Le attese per la prossima settimana

In particolare mettevamo in evidenza il fatto

Che un ribasso del petrolio fosse in arrivo era stato anticipato su queste pagine già a fine agosto. Adesso dobbiamo capire se siamo in presenza di un ritracciamento tecnico, dopo una salita dal territorio negativo su fino in area 43 dollari, oppure al tanto temuto crollo delle quotazioni.

I livelli di supporto indicati hanno tenuto e le quotazioni del petrolio hanno guadagnato il 10%.

Scampato pericolo e nuovi massimi in arrivo? Ce lo diranno le prime sedute di settimana prossima.

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 18 settembre a quota 41,11 dollari in rialzo dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione rialzista, conseguenza del ì10% in cinque sedute, si è fermata proprio sulla resistenza individuata dal II obiettivo di prezzo in area 41,11 dollari. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 43,6 dollari. Il fallimento dell’allungo rialzista, invece, farebbe scendere le quotazioni almeno fino in area 38,582 dollari. Chiaramente una chiusura giornaliera sotto questo livello farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Che il futuro non sia rose e fiori per i rialzisti, però, si capirà meglio analizzando il time frame settimanale.

Time frame settimanale

Nonostante il mega rialzo settimanale la storica resistenza in area 41,781 dollari ha resistito alle pressioni rialziste.

La rottura in chiusura di settimana di area 41,781 dollari farebbe scattare l’ultimo allungo rialzista verso il III obiettivo di prezzo in area 50,865 dollari. Viceversa, Una chiusura settimanale sotto area 36,3 dollari farebbe crollare le quotazioni almeno fino in area 20 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a 18 dollari farebbe precipitare nel baratro il prezzo del petrolio che potrebbe scendere sotto i 5 dollari.

Time frame mensile

Anche sul mensile la situazione è rialzista, ma stenta a decollare. Visto che sono ormai 4 mesi che le quotazioni si muovono all’interno del trading range 39,386 dollari e 44,754 dollari, solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità nel lungo periodo.