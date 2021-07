In tarda estate e in autunno non possiamo certo immaginare i nostri balconi o terrazzi completamente svuotati di ogni tocco di colore. Almeno nei mesi di settembre e ottobre un po’ di tono è necessario ed è utile anche a rendere la nostra casa più accogliente e calda.

Prima di dismettere gli amatissimi gerani, iniziamo a pensare al da farsi e a procurarci validi sostituti. Infatti i fiori che possono essere seminati o piantati in questo periodo per poi germogliare fra uno o due mesi sono diversi.

La viola del pensiero

Scegliamo per adesso la viola del pensiero, che rimanda la mente e i pensieri al fiore che aveva tra i capelli la piccola Flò (noto cartoon degli anni ’90) anche se in realtà l’interprete della serie Tv pare avesse tra i capelli un ibisco. Ma ci piace pensare e immaginare quest’accostamento fiabesco e trasferirlo sugli esterni di casa nostra.

Caratteristiche

Straordinariamente graziosa, la viola del pensiero – di cui ci siamo già occupati in questo precedente articolo – in realtà è denominata “viola tiricolor” proprio perché i fiori possono essere di vari colori: gialli, viola, blu o più colori.

É originaria dell’Europa e dell’America, amatissima in Italia può svolgere un’eccellente funzione ornamentale. E gli steli possono raggiungere una lunghezza che va dai 10 ai 20 centimetri.

Già a fine luglio possiamo seminare questo fiore brillante che sostituirà i gerani a settembre

La messa a dimora va posizionata preferibilmente in vaso in luogo soleggiato. Infatti la viola del pensiero adora l’esposizione diretta alla luce solare e tollera benissimo sia il caldo che le temperature più basse.

Dobbiamo solo fare attenzione a tenerla al riparo dal vento forte che potrebbe piegare gli steli. La semina può essere praticata in due momenti dell’anno: in primavera e tra luglio e settembre.

La semina

Possiamo collocare 7-10 semi in vasi rettangolari a distanza di 30 cm circa tra loro, premendoli al suolo, senza necessità di coprirli.

Il terreno dev’essere soffice, leggero, fertile e ben drenato. Infatti, in linea con i dettami più diffusi tra i vivaisti, consigliamo di mescolare terra, torba e sabbia per favorire il drenaggio.

L’irrigazione dev’essere regolare prestando attenzione ad evitare ristagni d’acqua. In poche mosse, quindi, già a fine luglio, possiamo seminare questo fiore brillante che sostituirà i gerani a settembre sui nostri balconi e terrazzi per una decorazione duratura e delicatissima.

Per conoscere altre varietà di fiori che possiamo mettere a dimora in questo periodo suggeriamo di approfondire al seguente link: come coltivare in vaso questi fiori dall’aspetto fiabesco, come se nascessero spontaneamente in natura.