L’uso dell’argilla per il benessere del corpo è conosciuto da millenni in moltissime culture. Ne esistono di diversi tipi e ciascuna tradizione ha specifiche ritualità e proprietà. Una delle pratiche più diffuse è l’uso di maschere di argilla per il viso. L’argilla si può utilizzare però anche per detergere il corpo e i capelli, grazie alla capacità di purificare senza aggredire epidermide e fusti.

Tra le varietà più apprezzate e versatili c’è l’argilla saponifera del Marocco, di origine lavica, conosciuta come rhassoul o ghassoul. È possibile trovarla in erboristerie, profumerie e negozi online. Risulta piuttosto economica in rapporto alla quantità necessaria e ai benefici che apporta. È molto versatile, semplice da usare e adatta davvero a molte esigenze.

Ricordiamo che è sempre meglio preparare i rimedi a base di argille in contenitori di ceramica, legno o plastica, evitando il contatto con i metalli.

Maschera per il viso

La ghassoul, un prodotto unico per la cura di viso, corpo e capelli, si può utilizzare per preparare una maschera purificante.

Ecco la ricetta per un’ottima maschera viso: un cucchiaio di ghassoul; un cucchiaio di miele; acqua di rose quanto basta. Mescoliamo gli ingredienti formando un composto cremoso, applichiamo sul viso pulito, con le dita o con un pennello, e lasciamo in posa qualche minuto. Appena comincia a seccare e quindi tirare, risciacquiamo molto bene con acqua tiepida.

Chi ha una pelle molto secca può aggiungere qualche goccia di olio, ad esempio di mandorle, jojoba, argan o rosa mosqueta. Chi invece ha una cute molto oleosa potrebbe aggiungere qualche goccia di succo di limone. L’acqua di rose ovviamente può essere sostituita da semplice acqua.

Pelle pulita, morbida e profumata

La ghassoul, un prodotto unico per la cura di viso, corpo e capelli, si può usare sotto la doccia al posto di sapone e shampoo.

Basta mescolare la quantità desiderata di argilla con acqua formando una crema morbida, liscia, omogenea e densa. Si spalma con un piacevole massaggio su tutto il corpo, come fosse bagnoschiuma, poi si sciacqua. Il profumo naturale della ghassoul è delicatissimo e gradevole.

L’argilla assorbe il sebo in eccesso e rimuove le tossine. Effettua una leggera azione esfoliante, eliminando le impurità e rendendo la pelle più luminosa. È ricca di minerali, ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche, deodoranti e cicatrizzanti.

Lo shampoo alla ghassoul

Lavare i capelli con quest’argilla, oltre ad essere un metodo delicato e completamente naturale, può risolvere il problema dei capelli grassi. Ci vuole un po’ di pazienza, ma con l’uso frequente la produzione di sebo andrà a normalizzarsi. La cute sarà purificata, i capelli voluminosi e puliti più a lungo.

La ricetta di base è sempre la stessa: ghassoul e acqua, un composto omogeneo e senza grumi, facile da distribuire. Massaggiamolo su cute e capelli bagnati, come un qualsiasi lavaggio. Sarà molto piacevole al contatto con il cuoio capelluto. Bisogna arrivare dappertutto e poi lasciare agire qualche minuto. In seguito sciacquiamo con cura, un po’ più a lungo rispetto al comune shampoo.

Le prime volte l’effetto estetico potrebbe non essere dei migliori, infatti il trattamento inizialmente porterà alla luce il vero stato dei nostri fusti. Questo perché a differenza dei normali cosmetici per capelli non contiene sostanze in grado di mascherarne i danni. La costanza però porterà grande soddisfazione, benessere della cute e capelli davvero sani e belli.

La ghassoul, un prodotto unico per la cura di viso, corpo e capelli, richiede un po’ più tempo rispetto all’uso di shampoo e bagnoschiuma. Prendiamolo come momento per coccolare noi stessi, senza bisogno di spendere tanti soldi in una Spa o acquistare svariati prodotti costosi.