Getta il collutorio nel water. Il risultato ti sorprenderà. Voi lo usate solo per i denti o gengive? Be’ sappiate che da oggi guarderete il collutorio con occhi diversi. Ovviamente sul mercato ce ne sono tantissimi che assicurano ognuno un risultato diverso. Gengive sane, smalto sano e denti bianchi. Ma per quello che serve a noi potete usare qualsiasi tipo di collutorio.

Getta il collutorio nel water. Il risultato ti sorprenderà

Le proprietà antibatteriche del collutorio sono adatte per molte faccende domestiche. Pensando al collutorio, probabilmente ti verrà in mente di lavarti i denti. Ma cosa penseresti se ti dicessimo che puoi usarlo come prodotto per la pulizia in casa? Basta infatti prendere del collutorio e versarlo con dell’acqua nel water. Lasciatelo agire per circa 30 minuti. Quindi con lo spazzolone pulite le superfici e poi risciacquate il tutto. Il vostro bagno sarà brillante e libero da batteri. Tuttavia, il collutorio non è utile solo per pulire la toilette; è anche un ottimo prodotto per pulire gli oggetti.

Pulisci lo smartphone e pc con il collutorio

Durante il giorno, tocchiamo moltissimi dispositivi elettrici come smartphone, computer e tablet. Sapevi che il collutorio è il prodotto perfetto per pulire gli schermi di tutti questi dispositivi? Applica una piccola goccia del prodotto su un panno e pulisci lo schermo dei dispositivi.

In lavatrice

Un altro suggerimento utile è quello di aggiungere un po’ di collutorio al bucato insieme ad alcuni dei comuni detersivi. La funzione antibatterica del collutorio assicura che tutti i batteri presenti sui vestiti vengano uccisi e potrai anche disinfettare la tua lavatrice. Clicca qui, invece, se vuoi sapere perché dovresti mettere l’aspirina nella lavatrice.

Per mantenere in vita i fiori

Per mantenere in vita più a lungo i tuoi fiori puoi aggiungere un po’ di collutorio all’acqua del vaso. Potrebbe sembrarti strano, ma il collutorio fa sì che i tuoi fiori rimangano freschi a lungo. Due cucchiai per un litro d’acqua sono sufficienti.