WhatsApp ormai è una parte importante della nostra vita e dei nostri rapporti con le persone. Tra chat con singoli, gruppi, chiamate, videochiamate e multimedia vari le potenzialità di questa app di messaggistica sono davvero molte. Per questo è molto importante riuscire a controllare bene tutti gli aspetti e i vari particolari.

I trucchi da imparare sono veramente tanti. Si passa da come si inviano sticker, gif, documenti vari e la propria posizione, a cambiare lo sfondo e la propria immagine del profilo. Tuttavia uno degli aspetti basilari è sicuramente quello di riuscire a gestire in modo intelligente le notifiche di WhatsApp.

Notifiche dei messaggi

Innanzitutto bisogna aprire WhatsApp e selezionare i tre pallini in alto a destra. Dal menù a tendina che si apre scegliere quindi la voce “Impostazioni” e successivamente quella di “Notifiche”. La prima opzione che possiamo attivare o meno sono i suoni in chat, cioè quelli di invio e di ricezione di un messaggio.

Le sezioni seguenti riguardano prima i messaggi di chat singole e poi quelli dei gruppi quando l’app non è direttamente aperta. Prima di tutto possiamo scegliere il tono delle notifiche. Nel caso in cui ricevessimo molti messaggi, possiamo scegliere anche l’opzione “silenzioso”. Questo trucco permette di mantenere la suoneria dello smartphone accesa senza essere disturbati costantemente.

Possiamo scegliere anche il tipo di vibrazione, e il colore del led di notifica integrato nel nostro cellulare. Si può anche scegliere se far comparire o meno i messaggi direttamente sul nostro schermo senza aprire l’app di WhatsApp. Infine si può assegnare la priorità alta alle notifiche, facendole comparire nella parte superiore del nostro schermo.

L’ultima sezione riguarda le chiamate. In questo caso si devono solo impastare il tipo di vibrazione e la suoneria che preferiamo.

Silenziare i gruppi

Un altro piccolo accorgimento a cui fare attenzione per gestire in modo intelligente le notifiche di WhatsApp, è la possibilità di silenziare i gruppi. Questi a volte possono risultare affollati e fastidiosi. In questo caso bisogna selezionare la chat in questione, premere i tre pallini in alto a destra e scegliere l’opzione “disattiva notifiche”. A questo punto basta decidere se silenziare per 8 ore, per una settimana o per sempre. In questo modo si potranno continuare a leggere i messaggi, ma senza essere disturbati dalle varie notifiche del gruppo specifico. Se si desidera riattivare le notifiche basta seguire lo stesso percorso e alla fine selezionare l’opzione “Mostra notifiche”.