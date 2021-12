Spugnetta, detersivo, asciugamani ed ecco che le nostre stoviglie sono pulite, asciutte e brillanti.

Attività sgradita a tanti, ma purtroppo necessaria, lavare i piatti spetta a tutti, anche a chi possiede la cara e comoda lavastoviglie. Difatti, potrebbe capitare che si rompa oppure che sia troppo carica e non ci entri più niente. In questi casi, dobbiamo armarci di tanta pazienza, dei prodotti appositi e usare il cosiddetto olio di gomito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, spesso notiamo che posate e pentole restano unte o comunque sporche pur avendole pulite, apparentemente, in modo corretto. Ma allora, cos’è che sbagliamo in questi casi? Noi ci abbiamo riflettuto ed ecco quale crediamo essere uno dei principali problemi.

Germi e batteri potrebbero proliferare se commettiamo ancora questo errore madornale quando laviamo i piatti

Molti aspiranti casalinghi commettono il grave errore di pulire soltanto le parti interne delle stoviglie. Cosa intendiamo? Lo spieghiamo subito.

Tanti pensano che sia necessario lavare soltanto la parte della pentola o del piatto che è entrata direttamente a contatto con il cibo. In questo modo, non si puliscono i manici ed il resto del piatto fondo, ad esempio, in cui abbiamo mangiato la pasta. Stessa cosa vale per le posate, i cui manici saranno a malapena sfiorati dall’acqua del rubinetto.

Se alcuni lo fanno semplicemente per sbadataggine, altri forse credono di risparmiare utilizzando meno detersivo. In realtà, non soltanto il risparmio è veramente irrisorio, ma si rischia anche di lasciare le stoviglie sporche, e non solo di cibo.

Perché dovremmo lavare tutta la pentola

Germi e batteri potrebbero proliferare se commettiamo ancora questo errore madornale quando laviamo i piatti, cerchiamo di capire perché.

Il periodo pandemico che stiamo vivendo da ormai quasi due anni, ci ha insegnato a fare molta attenzione all’igiene personale e casalinga. A questo proposito, pensiamo un attimo ai nostri gesti quando usiamo piatti e pentole per cucinare o mangiare.

Non soltanto il cibo schizza letteralmente dappertutto, ma anche noi tocchiamo qualsiasi cosa con le mani. E ricordiamoci che proprio le nostre mani non sono sempre pulite. Magari siamo appena rientrati a casa dopo una giornata fuori, non le abbiamo ancora lavate e prendiamo un piatto da mettere sulla tavola.

Ogni oggetto entra in contatto con altri oggetti e persone, che possono essere linde e pinte, così come piene di germi. Ecco perché è fondamentale lavare sempre i piatti per intero.

Piccoli accorgimenti su cui probabilmente non avevamo riflettuto.

Approfondimento

Piatti splendenti e profumati con un solo trucco per risparmiare tempo e denaro