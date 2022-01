Abbiamo visto assieme ai nostri Lettori appassionati di oroscopo che potrebbe essere semplicemente grandioso il 2022 per 2 segni spesso massacrati ma che appoggiati da Giove trionferanno diventando protagonisti assoluti. Ovviamente, però, le stelle non saranno positive con tutti i segni. Qualcuno, magari per un periodo anche breve, sarà nell’elenco degli sfortunati, qualcun altro alternerà. E, proprio parlando di chi è in bilico sulla bilancia della sorte, ecco che sarà un gennaio sospeso tra oro e carbone per questo segno che avrà l’alleanza di tanti pianeti per provare a trasformare la propria vita. Una situazione davvero particolare che va analizzata in ogni sua sfaccettatura in questo articolo.

Molti pensieri e molte riflessioni

Non sarà un anno eccezionale per lo Scorpione, ma non sarà nemmeno il peggiore della lista. È davvero una situazione strana per i nati sotto questo segno, che avranno almeno l’amore dalla loro parte. Per quanto riguarda invece il lavoro, i rapporti interpersonali e la fortuna, è un’altra faccenda. La parola d’ordine per lo Scorpione nel 2022 sarà comunque: “riflessione”. Sì, perché molti non sono contenti della loro vita. Tanti si sentono sospesi e in credito con la fortuna. Se gli Scorpioni speravano di partire forte con l’anno nuovo, non sarà propriamente così. Si prevede invece un’alternanza continua di fortuna e sfortuna.

Gennaio sospeso tra oro e carbone per questo segno che avrà l’alleanza di tanti pianeti per provare a trasformare la propria vita

È probabilmente il segno più complicato del momento quello dello Scorpione. Nonostante il cielo possa sembrare favorevole, con alcuni pianeti a favore, i nati sotto questo segno ci metteranno del loro per complicarsi la vita. Se la riflessione sarà alla base della loro vita quotidiana, bisognerà stare molto attenti ai lavori sospesi, agli investimenti precari e alle promesse da marinaio. Tanto vale a questo punto che i nati dal 23 ottobre al 22 novembre provino qualche nuova impresa. Uno dei personaggi del Mondo dello sport più famosi in assoluto dello Scorpione ben rappresenta questo momento: Diego Armando Maradona. Talento e sregolatezza per eccellenza.

Per fortuna se l’orizzonte lavorativo prevede qualche nube, in amore invece le cose andranno decisamente meglio. Con la giusta serenità, il mese di gennaio potrebbe riservare delle emozioni davvero importanti.

Approfondimento

Non solo Ariete e Toro ecco il segno protagonista del 2022 che andrà d’accordo con tutti seminando d’oro la propria vita