Siamo reduci dalle grandi abbuffate natalizie e molti di noi sono alla ricerca di prodotti e ricette per smaltire gli eccessi delle feste. Se amiamo le tisane, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Possiamo prepararne una a base di cardo mariano e gramigna, che potrebbe darci una mano a ripulire fegato e reni. Oppure possiamo sfruttare caffè e zenzero per stimolare la digestione. E per nostra fortuna non ci sono soltanto le bevande tra i rimedi naturali utilissimi per l’organismo. Ad esempio gennaio è il mese perfetto per mangiare questo pesce facilissimo da cucinare che potrebbe aiutarci contro colesterolo alto e pressione fuori controllo. Impariamo a prepararlo nel modo giusto per non perdere le preziose sostanze nutritive e la salute ringrazierà. Ovviamente parleremo di un prodotto naturale che non può sostituire i farmaci. Se soffriamo di patologie gravi legate a colesterolo e pressione, dovremmo sempre rivolgerci al medico.

Il colesterolo alto è un problema che affligge tantissime persone e che espone il corpo a moltissimi rischi. Tra i più gravi ci sono ictus e infarto. Sintomi simili a quelli che può scatenare la pressione alta, una condizione tanto diffusa e che potrebbe causare problemi anche a polmoni e reni.

La prima barriera che abbiamo per contrastare questi problemi è quella di adottare un’alimentazione corretta e a base di prodotti sani.

E il nasello, di cui stiamo per scoprire le proprietà, è proprio uno di questi.

Le proprietà del nasello

Il nasello è uno dei pesci più straordinari che ci regala il nostro mare. Innanzitutto è poverissimo di calorie. 100 grammi ne contengono appena 71. Un altro pesce molto magro come la spigola, ad esempio, ne contiene 82.

E la bellezza di questa specie è che, al di là della magrezza della sua carne, presenta ottime quantità di preziosi omega 3. Molecole utilissime per tenere sotto controllo il colesterolo. Ma non solo. Il nasello è un’ottima fonte di potassio, un minerale che potrebbe darci una grossa mano a mantenere la pressione nei valori giusti.

Notevole, infine, anche l’apporto di vitamina B3, una sostanza preziosa per migliorare la digestione.

Se non siamo allergici, possiamo inserire tranquillamente il nasello nella dieta. Dobbiamo, però, imparare a cucinarlo nel modo giusto.

Come cucinare il nasello e non perdere le sue proprietà nutrizionali

Il modo migliore per cucinare il nasello e mantenere il suo prezioso carico di vitamine è quello al vapore. Tagliamo il nostro pesce a filetti e mettiamolo in una vaporiera. Aggiungiamo anche qualche zucchina o qualche pomodoro e una scorza di limone.

Da qui ci basterà regolare di sale e calcolare 15-20 minuti di tempo per la cottura. Serviamo ben caldo e guarniamo con altra scorza di limone e un filo d’olio bio. Per dare un tocco di classe al piatto possiamo aggiungere qualche noce o qualche pinolo tritato.

