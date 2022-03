Un gioiello è simbolo di eleganza e personalità, un elemento distintivo per chiunque lo indossi.

In passato, collane, bracciali e anelli si credevano di dominio quasi esclusivo delle donne, ma recentemente anche gli uomini mostrano grande interesse verso questi accessori.

Ogni tipo di bijou ha bisogno di una sua sistemazione e così cerchiamo di fare ordine e di tenere tutto ben conservato. Il rischio, infatti, è di perderli e non ritrovarli mai più, dato che si tratta di oggetti piccoli e spesso anche sottili.

Accanto ai più precisini e ossessionati dall’ordine, ci sono coloro che non amano perdere ore ed ore a sistemare i gioielli uno per uno. Si tratta di coloro che hanno un unico contenitore o portagioie in cui finisce di tutto, da collane e bracciali ad orecchini e anelli.

In questi casi, però, potrebbe sorgere un problema difficile e soprattutto molto noioso da risolvere: i nodi.

Infatti, soprattutto le catenine molto piccole rischiano di intrecciarsi su se stesse e annodarsi l’una con l’altra.

Ma come possiamo evitare tutto questo e prevenire la formazione di insopportabili nodi praticamente impossibili da sciogliere?

Un modo c’è ed è più semplice di quanto si possa credere. Scopriamolo subito.

Geniale questo trucchetto per prevenire i nodi alle collane e non perdere ore intere cercando di scioglierli

Per evitare di ritrovarci in questa fastidiosa situazione abbiamo bisogno di un solo accessorio, piccolo, ma molto funzionale. Un oggetto che tante donne hanno già in casa e che probabilmente non ci aspetteremmo affatto di utilizzare in questo modo. Stiamo parlando della forcina per capelli, quella solitamente di colore nero o marrone scuro e usato molto da chi porta acconciature particolari.

Ciò che dovremmo fare è prendere la nostra collana o il nostro bracciale e avvolgerli tra i denti della forcina. Questo metodo si rivela molto utile anche quando dobbiamo partire e abbiamo bisogno di ridurre lo spazio nel portagioie o beauty-case.

Nulla toglie che possiamo anche avvolgere due catenine in una stessa forcina, ma non di più perché altrimenti rischiamo di vanificare tutto.

Se non abbiamo già in casa questo semplice accessorio, basta acquistarlo in profumeria o anche al supermercato.

Costa pochi euro e alcune confezioni arrivano a contenerne addirittura un centinaio.

È geniale questo trucchetto per agevolarci la vita e tenere finalmente in ordine i nostri gioielli in modo semplice ed economico.

