Novembre è alle porte, le giornate si accorciano e le temperature si abbassano ed anche le nostre difese immunitarie sono messe a dura prova.

Per affrontare al meglio il periodo invernale e rafforzare le difese immunitarie un grande aiuto arriva dall’alimentazione che dovrà essere ricca di vitamine e sali minerali.

Ma cosa sono e a cosa servono le vitamine?

Le vitamine sono composti organici che ad eccezione della vitamina D, non sono autoprodotte dal nostro corpo, ma che devono essere introdotte tramite l’alimentazione. Utili per svolgere numerosi processi biologici ed anche per rafforzare il sistema immunitario.

Le vitamine si distinguono in 2 varietà idrosolubili, solubili in acqua, come le vitamine del gruppo B e la vitamina C e le vitamine liposolubili come le vitamine A, K ed E.

Un metodo semplice per assumere le vitamine è tramite l’alimentazione e l’assunzione di alimenti vegetali come frutta e verdura.

Allora perché non sbizzarrirsi nella preparazione di piatti e pietanze ricche di questi indispensabili componenti?

Geniale questo piatto autunnale per assumere tanta vitamina C e per un sistema immunitario imbattibile

Un piatto davvero gustoso ma anche molto colorato da portare in tavola per fare un pieno di vitamine e soprattutto di vitamina C è questa gustosissima insalata di agrumi e avocado.

Un piatto leggero ma da un connubio di sapori quasi perfetto, dove il gusto aspro degli agrumi incontra il gusto cremoso e neutro dell’avocado.

Insalata di agrumi e avocado

Ingredienti:

1 avocado;

2 arance;

1 lime;

1 limone;

1 mandarino;

2 cucchiai di mandorle a fettine;

2 cucchiaini di pinoli;

1 cipolla;

1 mazzetto di prezzemolo;

sale, pepe e olio q.b.

Procedimento

Affettare la cipolla a fettine sottili, con l’aiuto di un coltello tritare il prezzemolo. Intanto lavare, pulire, sbucciare ed affettare gli agrumi eccetto il limone. In una ciotola miscelare olio, succo di limone sale e pepe, così da creare una salsina stile vinaigrette. Riporre tutti gli ingredienti in una ciotola, condire con la vinaigrette e servire.

Ebbene, davvero geniale questo piatto autunnale per assumere tanta vitamina C e per un sistema immunitario imbattibile.

Curiosità

Un elisir di giovinezza complice di benessere e salute, la vitamina C rinforzerebbe il sistema immunitario. Contenuta principalmente in verdura a foglia verde, nel prezzemolo, negli agrumi e nella frutta di colore rosso/ arancio. Possiamo aiutarci nell’introduzione di vitamina C con il consumo di centrifugati a base di frutta e verdura che la contengono. Inoltre, per un pieno di vitamina C possiamo optare per il consumo di kiwi uno dei principali frutti ricchi di questo prezioso composto. Un ottimo alleato il kiwi anche per chi soffre di problemi intestinali, infatti molti scartano questo frutto della salute utile per combattere pancia gonfia e colon irritabile.