Geniale questo metodo per degli impasti lievitati e perfettamente umidi in meno di 15 minuti da provare assolutamente

A chi non è mai capitato di voler impastare qualche pizza, panzarotto, zeppole o altri lievitati, guardare l’orologio e scoraggiarsi perché ormai già tardi?

Come sappiamo bene, gli impasti lievitati prevedono almeno 3 ore di lievitazione (qualcuno afferma che si dovrebbe far lievitare gli impasti anche per qualche giorno), ma se ci fosse un metodo che ci permetta di creare delle squisite ricette lievitate in pochi minuti? Quanto ci piacerebbe?

Ma che cos’è la lievitazione?

La lievitazione

La lievitazione è un processo che consiste nella trasformazione degli zuccheri presenti nell’impasto in alcol etilico. Questa operazione di trasformazione, ad opera di alcuni funghi, rilascia anidride carbonica nell’impasto che si gonfia.

La lievitazione è un passaggio fondamentale per la riuscita delle nostre ricette, ed è questo, il metodo incredibilmente semplice per vedere se l’impasto di pizza e pane sia lievitato al punto giusto.

Ma come fare per ridurre i tempi di lievitazione?

L’intento di questo articolo è proprio quello di svelare una tecnica veloce e geniale per ottenere degli impasti super lievitati in tempi record. Ma vediamo come.

Per un impasto da 500 g, perfettamente lievitato e umido abbiamo semplicemente bisogno del forno a microonde. Infatti, basterà riporre l’impasto perfettamente lavorato in microonde per 15 minuti ad una potenza non superiore ai 90 watt, se la potenza parte da 100 watt nessun problema basterà ridurre i tempi a 12 minuti.

Per la creazione di pizzette, panzarotti, focacce, zeppole, panini, croissant basterà seguire la ricetta indicata e quando l’impasto è pronto riporlo in un’apposita ciotola, adatta al microonde; ricoprirla con della pellicola trasparente per alimenti e mettere il contenitore in forno a microonde per 15 minuti a 90 watt.

Passati i minuti necessari otterremo un impasto triplicato e perfettamente umido pronto all’uso. Se l’impasto dovrà essere diviso in panetti più piccoli e sottoposto nuovamente a lievitazione, ripetere l’operazione per ogni singolo panetto.

Curiosità

I tempi di lievitazione variano a seconda del peso dell’impasto, infatti, per un impasto di 250g il tempo in microonde sarà di 6 minuti, mentre, per un impasto di 1 kg il tempo è di 30 minuti.

Evitare di apportare modifiche alla temperatura del nostro apparecchio elettrico per evitare di seccare o bruciare l’impasto.

È indispensabile riporre in microonde solo contenitori adatti a tale elettrodomestico.

Alternative al microonde

Se non siamo in possesso del forno a microonde purtroppo i tempi di lievitazione saranno molto più lunghi e non inferiori alle 3 ore. Tuttavia per ovviare a questo problema possiamo decidere di optare per ricette come questi panini al latte pronti in 10 minuti che non necessitano di lievitazione.

Dunque, geniale questo metodo per degli impasti lievitati e perfettamente umidi in meno di 15 minuti da provare assolutamente.