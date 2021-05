Molti di noi ormai sono già con la mente in un altro luogo. Le vacanze, infatti, non sono così lontane. E con la diminuzione delle restrizioni, alcuni di noi riusciranno sicuramente a farsi un piccolo viaggio e a godersi un po’ di meritato relax. L’anno appena trascorso è stato difficile e duro per tutti, quindi è anche giusto concedersi un momento di svago. Ma, con la partenza, ci sono delle cose che lasciamo a casa e che hanno bisogno di noi. Pensiamo, ad esempio, al nostro giardino. Se siamo preoccupati di chi lo irrigherà, nessuna paura. Geniale metodo che pochissimi conoscono ci permetterà di annaffiare le piante anche quando siamo in vacanza e a costo zero.

Il trucco che ci permetterà di stare in vacanza tranquilli sapendo che le nostre piante sono annaffiate

C’è un metodo che effettivamente pochissimi conoscono e che può permetterci di annaffiare il nostro giardino quando noi non siamo a casa. Se per esempio stiamo progettando di andare via per più di una settimana, non preoccupiamoci troppo. Mettiamoci all’opera e creiamo questo sifone comunicante che ci permetterà di dare l’acqua ai fiori anche quando noi non siamo presenti. Per realizzarlo, ci basteranno un secchio e delle strisce di lana (o di cotone). E ora vediamo come sfruttare questi elementi per dar vita a un sistema di irrigazione fai da te.

Ecco i semplici passaggi da seguire per realizzare il nostro sifone comunicante

Vediamo in breve come creare il nostro sifone comunicante. Prendiamo il nostro secchio, riempiamolo d’acqua e poniamolo vicino alle piante, in una posizione che sia superiore a quella di queste ultime. Consideriamo un’altezza di circa 8-9 centimetri circa sopra i vasi.

Ora prendiamo le nostre strisce di lana e facciamo attenzione che siano ben intrecciate. Dovranno essere abbastanza grandi da farne rimanere un’estremità nel fondo del secchio e l’altra nel terriccio della pianta.

In questo modo, l’acqua continuerà ad arrivare alle piante e noi potremo stare sereni e tranquilli per qualche giorno in vacanza. Perciò, ora sappiamo che questo geniale metodo che pochissimi conoscono ci permetterà di annaffiare le piante anche quando siamo in vacanza e a costo zero!

